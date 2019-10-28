Заворотнюк подарила матери роскошную иномарку за 2 млн рублей

Москва, 28 октября. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк, предположительно, борющаяся с тяжелым онкологическим заболеванием, сделала маме дорогой подарок.

Стало известно, что Анастасия Заворотнюк приобрела для своей мамы Валентины Борисовны роскошную иномарку, стоимость которой равняется двум миллионам рублей. Об этом пишет «Экспресс-газета». По данным издания, этот подарок актриса сделала незадолго до того, как узнала о страшном диагнозе.

Напомним, в конце лета в ряде СМИ появилась информация о том, что у популярной актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. Однако официального подтверждения не поступало. Родственники звезды также не комментируют эту информацию. По данным прессы, Заворотнюк в сентябре перенесла две серьезные операции.

В сентябре появилась информация, что на начальной стадии лечения актриса впала в кому, кроме того, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но близкие звезды «Моей прекрасной няни» опровергли эти сообщения, пишет «360».

Напомним, дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала жизнерадостный снимок в своем профиле в Instagram. На снимке без подписи девушка сидит на крыльце в осеннем образе и широко улыбается. Анна, отметим, ранее призвала журналистов не спекулировать на теме здоровья матери. Он отметила, что «невыносимо, когда ради шума и хайпа используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию». Об этом сообщают «Известия».