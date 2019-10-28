Боярский отреагировал на слухи о своем здоровье

Севастополь, 28 октября. Кадры со съемок художественной ленты «Гардемарины-4» в Крыму встревожили поклонников российского актера Михаила Боярского. На видео, размещенном в социальных сетях, 69-летнего артиста поддерживают под руки коллеги и помогают ему усесться на лестницу, а затем пытаются поднять.

В беседе с корреспондентом РИА Новости Крым Боярский рассказал, что никакого ролика не видел, а также отметил, что чувствует себя хорошо.

«Мне хорошо, мне не плохо», — признался артист.

Как ранее стало известно, в Крыму весной и летом текущего года проходят съемки приключенческого фильма «Гардемарины-4». Режиссер ленты Светлана Дружинина сообщала, что события новой части кинокартины разворачиваются в 1787 году, а главными действующими лицами в ленте станут дети гардемаринов из первых частей картины.

Ранее Боярский рассказал поклонникам о продолжении известного фильма и воскрешении своего персонажа. Артист признался, что для него стало огромной неожиданностью, что герой, которого он играет, воскрес. Впрочем, актер отметил, что ему импонирует его персонаж.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, съемки фильма «Гардемарины-4» проходили в Северной столице. Съемочная группа во главе с режиссером Светланой Дружининой работала в Петергофе.