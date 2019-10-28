«Спартак» с Тедеско разгромил «Локомотив», «Зенит» обыграл «Крылья» и возглавил таблицу

«Спартак» под руководством Доменико Тедеско разгромил «Локомотив», «Зенит» обыграл «Крылья Советов» и стал единоличным лидером чемпионата России. Об этом и других событиях предпоследнего тура первого круга — в материале Федерального агентства новостей.

Нетипичный Екатеринбург

Для «Урала» отчетный матч стал первым в текущем сезоне, в котором ни одна из команд не забила. У хозяев ситуация отличается разительно — только в последних пяти матчах «Рубин» в третий раз сыграл по нулям. При этом язык не поворачивается сказать, что игра проходила без острых моментов: обе команды еще в первом тайме могли открыть счет.

Примечательно, что гораздо предпочтительнее выглядел «Рубин»: казанцы до перерыва создали, по меньшей мере, вдвое больше моментов. Во второй половине встречи екатеринбуржцы заиграли активнее и едва не забили: на 66-й минуте удар Эрика Бикфалви головой в противоход голкиперу был остановлен стражем ворот хозяев Юрием Дюпиным. Спустя пять минут не менее сложный удар игрока «Рубина» парировал уже Ярослав Годзюр. В результате главными героями встречи стали вратари, а команды сохранили статус-кво в таблице.

«Рубин» — «Урал» — 0:0.

Первая победа Первушина

Едва ли кто-то мог представить, что отставка Александра Григоряна так позитивно скажется на главном аутсайдере чемпионата, «Тамбове». Хозяева на протяжении всего сезона играли неплохо, однако одного желания и дисциплины для уровня РПЛ новичку турнира для положительных результатов явно не хватало.

В шансы «Тамбова» не особо верилось и в игре с «Уфой»: все-таки подопечные Вадима Евсеева завоевали репутацию грозы авторитетов, коллекционеров скальпов отечественных топ-клубов. В такой ситуации едва ли кто-то мог ожидать 0:3.

Первый пропущенный мяч можно объяснить несогласованными действиями защитника и голкипера «Уфы». Впрочем, спустя буквально пару минут гости могли отыграться — на этом, правда, опасные эпизоды первого тайма закончились. Второй тайм обилия моментов не принес: хозяева еще дважды отличились и одержали третью победу в чемпионате. Для исполняющего обязанности главного тренера «Тамбова» Сергея Первушина наступает момент истины: не исключено, что специалист продолжит работу с командой на постоянной основе.

«Тамбов» — «Уфа» — 3:0.

Голы: Костюков, 12; Обухов, 63; Ойеволе, 66.

Удаление: Чуперка, 84 («Тамбов»).

Бильярдная точность

«Ахмат» определенно находится не на своем месте в турнирной таблице, а потому в домашнем матче от подопечных Игоря Шалимова, назначенного чуть меньше месяца назад, ждали победы. Ее не случилось: хозяева открыли счет после розыгрыша штрафного, действовали активнее и час вели в счете, однако в концовке упустили победу.

При этом «Арсенал» после перерыва не перехватил инициативу — опаснее по-прежнему выглядели хозяева. Одна стремительная контратака фактически перевернула результат встречи: Эванс Кангва получил верховую передачу из глубины, убежал от защитника и несильным бильярдным ударом покатил мяч прямо мимо вышедшего наперерез голкиперу. Результатом, скорее, остались довольны в Туле: команда при довольно посредственной игре сумела отыграться.

«Ахмат» — «Арсенал» — 1:1.

Гол: Семенов, 20 (1:0); Кангва, 76 (1:1).

Удаление: Роши, 84 («Ахмат»).

Успешная реабилитация

В шансы «Сочи» против «Ростова» на выезде верилось с большим трудом. Команда Валерия Карпина хотя и пострадала в прошлом туре от «Зенита», учинившего форменный разгром ростовчанам (5:0), по-прежнему остается одной из самых крепких в РПЛ. Что касается «Сочи», то в команде давно назревают перестановки на тренерском мостике: при всем уважении к Александру Точилину, который работает с командой со второй лиги, ему пока не удается стабилизировать результат. При этом состав «Сочи» по именам едва ли значительно уступает «Ростову» — это вопрос командного построения, тренерской работы. Впрочем, у наставника гостей еще есть время на исправление ситуации. Как минимум, в двух ближайших турах: в соперниках будут «Тамбов» и ЦСКА.

«Ростов» — «Сочи» — 2:0.

Голы: Еременко, 41; Набиуллин, 79 (автогол).

Рывок вперед

«Зенит», на неделе уступивший в Лиге чемпионов «Лейпцигу», не имел права на осечку. «Локомотиву», у которого до отчетного тура было одинаковое количество очков с петербуржцами, предстояло сыграть со «Спартаком», но, во-первых, дома, во-вторых — со «Спартаком», от которого пока не до конца понятно, чего ждать. Учитывая, что все преследователи, кроме «Ростова», играли после «Зенита», гарантий не было никаких.

Сине-бело-голубые правильно отреагировали на поражение от немцев и довольно методично переигрывала самарцев. Особенно хочется отметить игру петербуржцев в позиционной атаке — за последнее время «Зенит» добился заметного прогресса в этом компоненте. Для «Крыльев» поражение стало первым в пяти последних турах — ранее подопечные Миодрага Божовича трижды побеждали и один раз сыграли вничью. А «Зениту», как выяснилось впоследствии, три очка обеспечили единоличное лидерство в таблице.

«Крылья Советов» — «Зенит» — 0:2.

Голы: Жирков, 28; Дзюба, 90.

Бакаев помог «Зениту»?

Настоящим героем матча в Черкизово стоит считать не сына легендарного нападающего «Барселоны» Хенрика Ларссона, Джордана, а его партнера по «Спартаку» Зелимхана Бакаева. 23-летний полузащитник еще в прошлом сезоне оставлял приятное впечатление, однако тогда он выступал на правах аренды за тульский «Арсенал». А в нынешнем сезоне футболист оставался едва ли не единственным светлым пятном «Спартака» даже в самые сложные моменты. Неслучайно полузащитник из кризисного «Спартака» получил вызов в сборную России — при том, что Станислав Черчесов подходит к вызову новичков в команду весьма осторожно. В матче с «железнодорожниками» Бакаев организовал партнерам все три мяча. Победа стала для нового тренера красно-белых Доменико Тедеско первой в России, а «Локомотив» упустил возможность сравняться по очкам с «Зенитом».

«Локомотив» — «Спартак» — 0:3.

Голы: Понсе, 57; Ларссон, 79; 81.

Реанимация «Динамо»

После отставки Дмитрия Хохлова «Динамо» в предыдущем туре сумело сыграть вничью с «Краснодаром». Хотя «быки» и неудачно выступают в еврокубках, их положение в чемпионате было вполне убедительным. На этот раз бело-голубым предстояла встреча с ЦСКА, у которых дела в Лиге Европы и чемпионате обстоят несколько хуже.

«Армейцы» на правах хозяев и, все же, фаворита начали активнее, к середине тайма заработав пенальти за фол Владимира Рыкова на Федоре Чалове — реализовать одиннадцатиметровый не сумел Никола Влашич. Динамовцы изредка отвечали контратаками. Ближе к концу матча у команд стало появляться больше пространства, но медленнее силы уходили у «Динамо» — скамейка длиннее, а еврокубковых матчей нет. За пять минут до конца динамовцы забили единственный мяч. Клинтон Н’жи опередил защитника в борьбе за подачу в штрафную и ногой пробил по воротам Игоря Акинфеева. Вратарь растянулся в шпагате, парировал мяч ногой, но тот предательски отрекошетил в ворота ЦСКА. Пару минут спустя Н’жи мог оформить дубль, однако на этот раз Акинфеев совершил чудо и не позволил форварду реализовать выход один на один.

ЦСКА — «Динамо» — 0:1.

Гол: Н’жи, 85.

Погоня за Дзюбой

Тур назад «Краснодар» не сумел обыграть «Динамо», на этот раз — «Оренбург». Примечательно, что между встречами «быки» удачно съездили в Турцию, где обыграли 2:0 «Трабзонспор» и набрали первые очки в Лиге Европы. В составе «Оренбурга» вновь отличился Джордже Деспотович: сербский нападающий забил шесть мячей в текущем сезоне и уже сравнялся по количеству голов с показателем прошлого сезона. Форвард уже четвертый в списке лучших бомбардиров чемпионата: впереди лишь Артем Дзюба, Александр Соболев и Эльдор Шомуродов.

Таким образом, «Оренбург» постепенно продолжает приходить в себя после неудачного старта чемпионата. У «Краснодара» впереди сложнейший отрезок сезона: визит «Ростова», вторая игра с «Трабзонспором», выездные матчи с «Локомотивом» и тульским «Арсеналом», попытка реабилитироваться за матч первого круга с «Базелем», а также домашние матчи с «Тамбовом» и ЦСКА.

«Краснодар» — «Оренбург» — 1:1.

Голы: Деспотович, 32 (0:1); Фернандеш, 43 (1:1).

Удаление: Берг, 80 («Краснодар»).