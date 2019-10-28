Кабмин РФ разъяснил ситуацию с долгами Первого канала

Москва, 28 октября. Первый канал продолжит вещание, несмотря на задолженность перед телецентром «Останкино». Соответствующее заявление сделал заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

По его словам министерство держит ситуацию на контроле. В комментарии корреспонденту «URA.RU» Волин заявил, что министерство связи и массовых коммуникаций РФ знает о сложившейся ситуации.

«Задолженность Первого канала перед «Останкино» имеется, вещанию ничего не угрожает», — сказал он.

Ранее сообщалось, что «Останкино» предупреждает о возможных сбоях в работе в связи с сокращением штата сотрудников, причиной которого стали невыплаты со стороны Первого канала и его подрядчиков. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на видеообращение генерального директора директора ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» Михаила Шубина. По его словам, впервые «за 15-летнюю практику последние три-четыре года аварийность стала нарастать, причем лавинообразно. Шубин назвал сложившуюся ситуацию «мерзкой», однако работоспособность центра не гарантируется.