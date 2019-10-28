Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Кабмин РФ разъяснил ситуацию с долгами Первого канала

53
0 Оставить комментарий

Кабмин РФ разъяснил ситуацию с долгами Первого канала

Москва, 28 октября. Первый канал продолжит вещание, несмотря на задолженность перед телецентром «Останкино». Соответствующее заявление сделал заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

По его словам министерство держит ситуацию на контроле. В комментарии корреспонденту «URA.RU» Волин заявил, что министерство связи и массовых коммуникаций РФ знает о сложившейся ситуации.

«Задолженность Первого канала перед «Останкино» имеется, вещанию ничего не угрожает», — сказал он.

Ранее сообщалось, что «Останкино» предупреждает о возможных сбоях в работе в связи с сокращением штата сотрудников, причиной которого стали невыплаты со стороны Первого канала и его подрядчиков. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на видеообращение генерального директора директора ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» Михаила Шубина. По его словам, впервые «за 15-летнюю практику последние три-четыре года аварийность стала нарастать, причем лавинообразно. Шубин назвал сложившуюся ситуацию «мерзкой», однако работоспособность центра не гарантируется.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров