Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии спустя два года

Вашингтон, 28 октября. Американский беспилотный космический самолет X-37B вернулся с секретной миссии спустя 780 дней, тем самым побив ранее установленный рекорд по времени пребывания на орбите.

Об окончании испытательной миссии космолета ВВС США сообщили в Twitter. Ранее максимальное время нахождения на орбите космического объекта составляло 718 дней. Космопланы подобного типа находятся на вооружении США с 2010 года, всего мини-шаттлы совершили пять полетов общей продолжительностью 2 865 дней.

В ВВС США подчеркнули, что космолет X-37B демонстрирует возможность многоразового использования данного типа безбилетников. Также известно, что в рамках выполнения миссии Соединенные Штаты доставили на орбиту при помощи шаттлов новые компактные спутники, сообщает телеканал «360».

Примечательно, что ранее американские власти не публиковали данные о запуске спутников с борта X-37B. Кроме того, их перечень отсутствует в каталоге космических объектов на сайте ВВС США, пишет «Газета.Ru».

Шестой запуск беспилотного космического самолета X-37B США планируют на 2020 год. Американский проект засекречен, Вашингтон не сообщает о его изначальной цели. По одному из предположений, мини-шаттл может быть необходим для отработки уничтожения космических спутников, сообщает НСН.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что США могут использовать космолет «в качестве носителя оружия». Также он подчеркнул, что Вашингтон не подтвердит данное предположение.