Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе

1 216
0 Оставить комментарий

Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе

Москва, 28 октября. Роструд напомнил россиянам о сокращенной рабочей неделе в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября.

По словам заместителя ведомства Ивана Шкловца, со 2 по 4 ноября наших сограждан ожидают три выходных подряд. При этом он подчеркнул, что 1 ноября, сокращенного рабочего дня перед праздником не будет, пишет «Интерфакс». Рабочими будут только 5, 6,7 и 8 ноября.

Как сообщала ранее «Газета.ру», календарь рабочих и праздничных дней на новый, 2020 год Минтруд РФ утвердил еще в мае. Согласно документу, следующие длинные выходные ждут россиян на новогодние праздники: каникулы продлятся с 1 по 8 января. Помимо этого продолжительный уикэнд ожидает россиян с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и, наконец, 4 ноября.

infox - new
Источник: «Интерфакс»
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров