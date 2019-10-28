Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе

Москва, 28 октября. Роструд напомнил россиянам о сокращенной рабочей неделе в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября.

По словам заместителя ведомства Ивана Шкловца, со 2 по 4 ноября наших сограждан ожидают три выходных подряд. При этом он подчеркнул, что 1 ноября, сокращенного рабочего дня перед праздником не будет, пишет «Интерфакс». Рабочими будут только 5, 6,7 и 8 ноября.

Как сообщала ранее «Газета.ру», календарь рабочих и праздничных дней на новый, 2020 год Минтруд РФ утвердил еще в мае. Согласно документу, следующие длинные выходные ждут россиян на новогодние праздники: каникулы продлятся с 1 по 8 января. Помимо этого продолжительный уикэнд ожидает россиян с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и, наконец, 4 ноября.