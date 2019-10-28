США хотят замучить Ярошенко в тюрьме ради нагнетания русофобии, считает политолог

Российский летчик Константин Ярошенко не сможет вернуться на родину, как его соотечественница Мария Бутина. Об этом стало известно сразу после освобождения девушки, которая незаконно удерживалась в американском заключении в течение полутора лет. Константин Ярошенко арестован в 2010 году по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина в Либерии и выдан по требованию американской стороны правоохранительным органам США, где был приговорен к 20 годам тюремного заключения.

Россия неоднократно указывала на несостоятельность обвинений и отсутствие адекватной доказательной базы, а также пыталась вернуть летчика, в том числе посредством обмена на нескольких американских граждан, отбывавших заключение в РФ. Тем не менее Ярошенко так и не был отпущен. С чем связана такая принципиальная позиция Штатов, Федеральное агентство новостей решило спросить у председателя межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации, политолога Сергея Маркова.

«Это не принципиальная, а беспринципная позиция Соединенных Штатов, — высказался Марков, — Ярошенко мешал интересам американских спецслужб, которые на самом деле уже давно отделены от интересов американского народа. Это те самые спецслужбы, агенты которых устраивали провокации во время Майдана, убивали людей в ДНР и ЛНР. Они отмечены в многочисленных военных преступлениях в Сирии. В Донбассе же ими организована искусственная гуманитарная катастрофа, в ходе которой погибло большое количество людей. Верить в беспристрастность и какую-либо элементарную честность этих людей — просто безумие».

То, что Ярошенко осудили по такой позорной статье вместо того, чтобы просто убить, является частью плана по усилению русофобских настроений в американском обществе, считает эксперт. Дескать, он один из тех, кто травит их народ. На самом деле все это хорошо спланированная провокация против человека, который перешел дорогу влиятельным чиновникам из ЦРУ, которые решают таким образом свои личные проблемы, прикрываясь нагнетаемой ими самими же русофобией.

«Пока спецслужбы США находятся вне контроля американского общества и его политических институтов, ни о какой справедливости там не может идти и речи. Уровень ведения следствия в Штатах сегодня практически идентичен сталинскому ГУЛАГу: то, что нами уже безвозвратно пройдено, у них только набирает силу», —высказался политолог.

По словам Маркова, несостоятельность обвинений против Ярошенко настолько очевидна, что если бы его экстрадировали в Россию, как это и планировалось, то в аэропорту его встретили бы не сотрудники ФСИН, чтобы конвоировать в изолятор (как бы это случилось с любым возвращенным на родину преступником), а представители МИДа, чтобы чествовать как героя.