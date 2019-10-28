ФАН подсчитало число «ликвидаций» главаря ИГ аль-Багдади

Соединенные Штаты торжественно объявили об уничтожении ими на севере Сирии главаря террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Министерство обороны России уже выразило сомнения в успешности операции американского спецназа.

В России сомнения вызывает не только сам факт уничтожения аль-Багдади, но и оценка американцами этого события как чуть ли не этапного, переломного в деле борьбы с ИГ1 на Ближнем Востоке. Особенно с учетом странных взаимоотношений между этой запрещенной в РФ террористической организацией и американскими спецслужбами, которые не только на протяжении долгих месяцев прекрасно знали, где находится аль-Багдади, но и фактически стояли за созданием его варварского «халифата».

«Ликвидация аль-Багдади уже не значит ровным счетом ничего», — такой вывод в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил военный публицист и обозреватель, постоянный член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин.

«Он умер как собака»

Все началось с публикации поздней ночью 26 октября президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в своем Twitter записи «Только что произошло что-то очень крупное!»

Несколько позже в американские СМИ начала просачиваться информация, что поводом для столь странной записи хозяина Белого дома стала проведенная в ночь с 26 на 27 октября в сирийской провинции Идлиб операция по устранению аль-Багдади.

По озвученной журналом Newsweek и другими изданиями версии, высадившиеся в деревушке Бариша с восьми вертолетов американские рейнджеры и спецназовцы сначала блокировали убежище аль-Багдади, а затем предприняли его успешный штурм. Как сообщается, главарь ИГ укрылся в подземном туннеле, но скрыться не смог.

Будучи обнаруженным, «халиф» привел в действие «пояс шахида». В результате взрыва погиб сам аль-Багдади и несколько его близких. Никто из американских военнослужащих во время этой операции не пострадал, сообщают СМИ. После окончания операции и эвакуации ее участников, убежище главаря ИГ было уничтожено с воздуха, добавляют они.

Результаты последующего исследования останков погибшего якобы позволили американцам уверенно утверждать, что взорвавший себя мужчина являлся именно Абу Бакром аль-Багдади.

Первоначально в США заявляли, что операция в Идлибе была подготовлена и осуществлена исключительно силами американской стороны. Однако по прошествии некоторого времени из заявлений представителей Турции, Ирака, Иордании и курдских террористических формирований стало понятно, что руку к устранению аль-Багдади приложили не только американцы. Как говорится, у победы тысяча отцов, а поражение — всегда сирота.

Во второй половине 27 октября президент США официально подтвердил информацию об успешной ликвидации в Идлибе главы ИГ и раскрыл подробности проведенной американцами операции. В свойственной ему импульсивной манере Трамп объявил:

«Он умер как собака, он умер как трус. <...> Он не умер как герой, он умер как трус, плача, скуля и крича».

В любом случае медиа стран Запада с интересом ждали реакции Москвы на заявление Трампа. И дождались!

Ответ Минобороны РФ

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков объявил, что российское оборонное ведомство не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации «Идлиб» операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Да и вообще, нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой «операции», каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождают обоснованные вопросы и сомнения в ее реальности и, тем более, в успехе, добавил Конашенков.

Отметим, что скепсис официального представителя Минобороны России вполне понятен.

Во-первых, совершенно неясно, по какой причине и как аль-Багдади мог оказаться в деревушке Бариша. Которая мало того, что находится лишь в 5 км от границы с Турцией, так еще и окружена территориями, контролируемыми враждующими с игиловцами боевиками.

Во-вторых, заявление Трампа является, мягко говоря, далеко не первым сообщением о «смерти» главаря ИГ.

Так, например, 26 февраля 2015 года канал «Аль-Арабия» сообщил, что аль-Багдади «возможно погиб» в результате авиаудара возглавляемой США коалиции по иракскому району Аль-Каим.

В марте 2015-го аль-Багдади якобы «умер» в больнице сирийского города Эр-Ракка от тяжелого ранения, полученного, опять же, в результате авиаудара сил прозападной коалиции.

В следующий раз авиаудар сил прозападной коалиции «убил» главаря ИГ 14 июня 2016 года.

3 октября того же года аль-Багдади «насмерть отравили».

10 июня 2017 года сирийские СМИ объявили, что аль-Багдади в который раз «погиб в результате авиаудара».

Следующим 11 июля 2017-го «похоронил» удивительно живучего «халифа» иракский телеканал «Ас-Сумария».

12 февраля 2018 года СМИ сообщили, что главарь террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади «находится при смерти» в одном из полевых госпиталей экстремистов в Сирии.

И так далее, и тому подобное. С 2015 года главарь ИГ «погибал» не менее 16 раз — в среднем по четыре раза в год!

Понятно, что после такого любое новое сообщение об уничтожении аль-Багдади будет гарантированно вызывать очень большие сомнения. Но вернемся к упомянутому заявлению Игоря Конашенков.

Официальный представитель Минобороны РФ объявил, что российским военным не известно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации «Идлиб» в ходе операции 26—27 октября 2019 года.

«С момента окончательного разгрома ИГ сирийской правительственной армией при поддержке российских ВКС в начале 2018 года очередная «смерть» Абу Бакра аль-Багдади абсолютно никакого оперативного значения для обстановки в Сирии или для действий оставшихся террористов в Идлибе не имеет», — отметил Конашенков.

Шоу со стрельбой

Действительно ли смерть главаря ИГ не способна оказать никакого влияния на ситуацию, складывающуюся сейчас на Ближнем Востоке? И зачем американцам понадобилась очередная гибель «террориста номер один»?

Ответить на этот и другие вопросы ФАН согласился Владислав Шурыгин.

— Владислав Владиславович, многолетняя эпопея с «розыском» Абу Бакра аль-Багдади и, наконец, объявление 27 октября об очередной «успешной ликвидации» этого «халифа» закономерно вызывают ассоциации со знаменитой «охотой» американцев на Усаму бен Ладена...

— Действительно, истории Усаму бен Ладена и Абу Бакра аль-Багдади по ряду ключевых позиций крайне похожи. Возникает ощущение, что перед нами — два сезона одного и того же киносериала.

— Усаму, как и аль-Багдади, тоже официально много лет ловили и неоднократно объявляли «ликвидированным», но оно раз за разом «ускользал». Последние годы своей жизни лидер запрещенной в РФ террористической организации «Аль Каида» провел в пакистанском Абботтабаде. При этом он находился не только под присмотром пакистанских спецслужб, но и фактически под домашним арестом, о чем в Штатах прекрасно знали все, кому это было положено по должности.

В итоге американский спецназ прикончил Усаму лишь тогда, когда президенту США Бараку Обаме накануне выборов понадобился яркий внешнеполитический успех. Может ли уничтожение аль-Багдади, если оно на сей раз действительно произошло, тоже быть вызвано стремлением президента Трампа пополнить свое предвыборное «портфолио» отметкой о новой «американской победе» над очередным «злодеем мира №1»?

— Безусловно, может. Полагаю, что, как и в случае с бен Ладеном, американцы прекрасно знали о местонахождении аль-Багдади. В конце концов, вряд ли для кого-то является большим секретом, что последние полтора-два года остатки ИГ выживали исключительно благодаря прямой и косвенной их поддержке со стороны Вашингтона.

Допускаю, что сам Трамп и командование американских вооруженных сил к этому могут быть непричастны. Однако то, что разведсообщество США приложило немало сил, чтобы «удержать на плаву» недобитков из числа игиловцев, подтверждено многими фактами.

Таким образом, все эти последние полтора-два года американские бенефициары «Исламского государства» просто выжидали момент, когда уничтожение главаря этой террористической организации можно будет наиболее выгодно «продать».

— Получается, что остатки ИГ и аль-Багдади играли на Ближнем Востоке роль американских агентов. Но кому ЦРУ и иже с ними могли планировать «продать» смерть «халифа»?

— В первую очередь, американской общественности. Мол, русские утверждают, что это они вместе с Дамаском, Тегераном и Багдадом победили «Исламское государство». Как бы не так! Вот вам в доказательство голова аль-Багдади! Ну, и кто после этого в глазах рядовых американцев будет выглядеть главным победителем «Исламского государства»?

— Трамп.

— Разумеется! Тем более что в Соединенных Штатов весьма популярен распиаренный вестернами образ этакого бравого шерифа или охотника за головами, который с охапкой розыскных листов за пазухой долго охотится за знаменитым бандитом, чтобы в итоге выставить его труп на всеобщее обозрение.

— Следуя этой логике, можно сказать, что пока Россия и ее союзники методично и последовательно уничтожали ИГ в Сирии, американский «шериф» тайно игиловцев поддерживал, время от времени устраивая шоу с охотой за головами? Шоу яркие, с развешиванием объявлений «Wanted!», погонями и стрельбой, но малоэффективные в плане реальной борьбы с джихадистами?

— Собственно, так оно и было.

«Халиф» был никем

— Какое значение имеет уничтожение аль-Багдади для ситуации на Ближнем Востоке?

— В этом вопросе мне остается лишь согласиться с выводом официального представителя Минобороны России генерал-майора Игорь Конашенкова о том, что ликвидация аль-Багдади уже не значит ровным счетом ничего.

— Почему?

— Потому что аль-Багдади, с политической точки зрения, уже давно был мертв и являлся абсолютно бесперспективной фигурой, лишенной какого-либо будущего. Следует понимать, что возглавляемый им проект «Исламского государства» закончился еще в начале 2018 года. Именно тогда ИГ совместными усилиями армии САР и ВКС РФ было в Сирии окончательно разгромлено. Оно потеряло практически все ранее контролируемые джихадистами территории. Для восточного менталитета в целом, и для мировоззрения джихадистов в частности, очень важным является понятие успешности. Проще говоря, если дело успешно, то значит оно угодно Аллаху. На Востоке всегда идут за тем, кто успешен и побеждает.

— ИГ, как мы помним, являлось весьма, так сказать, успешным проектом до конца сентября 2015 года.

— Да. Под черные знамена аль-Багдади съезжались тысячи радикалов со всего мира. Но затем в Сирии появились наши ВКС, ССО и военные советники, что позволило сначала остановить наступление боевиков, а затем и перемолоть их основные силы. После этого образ аль-Багдади как вождя «непобедимого» и «успешного» движения в глазах его последователей заметно померк. Да и последователей этих стало существенно меньше.

— Многие погибли или попали в плен.

— Дело не только в этом, но и в том, что сам проект ИГ утратил свою былую популярность. Не секрет, что большого наплыва добровольцев в ряды «Исламского государства» уже нет, а сам проект ИГ сейчас находится в коматозном состоянии. С учетом этого, уничтожение аль-Багдади в ситуации на Ближнем Востоке ничего не меняет.

К моменту появления американских вертолетов над убежищем аль-Багдади в сирийской Барише этот «халиф» уже был никем. Политически главарь ИГ отошел в мир иной еще в начале 2018 года. Сейчас американский спецназ лишь добил аль-Багдади, «ликвидировав» его физическую оболочку.

1 Организация запрещена на территории РФ.