Россияне назвали самые дружественные страны

Москва, 28 октября. Почти половина граждан РФ — 45% — поставили Китай на первую строчку в списке дружественных России стран. Об этом говорится в данных, опубликованных в понедельник на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологического опроса, треть опрошенных — 30% — считают прочными отношения с Белоруссией, еще 21% — с Казахстаном. Кроме того, респонденты назвали дружественными странами Сирию — 13%, Францию — 10% и Германию — 9%.

Самыми напряженными остаются отношения России с Соединенными Штатами, считают свыше половины граждан России — 67%. В прошлом году аналогичного мнения придерживались 75% участников опроса, пишет АиФ.ru.

Более 50% участников опроса считают недружественными отношения РФ с Украиной, а 25% — с Британией. В прошлом году такой точки зрения придерживались 39% и 33% россиян соответственно.

Ранее МИД КНР заявил, что российско-китайские отношения являются образцовым партнерством и сотрудничеством крупных держав.