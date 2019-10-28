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Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Сети

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Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Сети

Москва, 28 октября. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в Интернете, сообщает пресс-служба Кремля.

Это поручение правительству РФ вошло в перечень прочих, которые глава государства дал после встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока 6 сентября этого года.

Напомним, 20 июня в ходе своей традиционной прямой линии с россиянами Путин обратил внимание на необходимость наладить контроль по делам о наркотиках и предложил особое управление МВД, которое бы контролировало эту сферу.

2 июля глава государства поручил принять меры по усовершенствованию эффективности контроля за законностью решений по уголовным делам, возбужденным по статьям об обороте наркотиков.

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Источник: пресс-служба Кремля
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