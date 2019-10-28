Медведев утвердил создание игорной зоны «Золотой берег» в Ялте

Москва, 28 октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства РФ о создании игорной зоны в крымском городе Ялта. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Игорная зона разместится в ялтинском поселке Кацивели. Площадь участка составит почти 147 тысяч квадратных метров. Крымские власти направили в министерство финансов пакет документов для создания игорной зоны еще в сентябре.

Как ранее сообщал глава ялтинской администрации Алексей Челпанов, площадка расположится на территории бывшего санатория «Фортуна». Планируется, что здесь построят не только игровые центры, но и гостиницы, а также концертные залы. Кроме того, в зоне расположатся несколько пляжей, пишет «ФедералПресс».

По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, все соглашения, связанные с созданием игорной зоны, будут подписаны до конца 2019 года. Также Аксенов подчеркнул, что «Золотой берег» будет соответствовать всем мировым стандартам, сообщает НСН. В первую очередь зона будет ориентирована на приезжих и на достаточно обеспеченных людей. Как полагают эксперты, за счет «Золотого берега» крымский бюджет сможет получать до 25 миллиардов рублей в год, пишет «Парламентская газета».

Ранее в России была ликвидирована игорная зона «Азов-сити», которая находилась на территории Краснодарского края. Сейчас в этом регионе функционирует игорная зона «Красная поляна», расположенная в Сочи. Также в России есть зоны «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Приморье», находящаяся на северо-западном побережье Уссурийского залива, и «Янтарная», расположенная на берегу Балтийского моря недалеко от Калининграда.