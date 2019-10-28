Отвод курдских боевиков от сирийско-турецкой границы контролирует военная полиция РФ

Дамаск, 28 октября. Российская военная полиция следит за тем, как вооруженные курды покидают территорию около сирийско-турецкой границы. Бандформирования должны отойти от приграничной зоны на 30 километров.

Российская военная полиция будет контролировать спецоперацию по отводу курдских отрядов в Сирии. Правоохранители следят, чтобы вооруженные бандформирования отошли на 30 километров от границы Сирии и Турции. Об этом в своем докладе сообщил глава Центра примирения враждующих сторон генерал-майора Сергея Романенко.

Также военнослужащий подчеркнул, что военная полиция РФ располагается вне зоны турецкой операции «Источник мира». Контроль над действиями курдов будет идти до 18.00 29 октября, сообщает радио Sputnik.

«После чего начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и востоку от района операции, кроме города Камышлы», — отметил Романенко.

По соглашению, курдские вооруженные формирования должны покинуть города Манбидж и Таль-Рифат, пишет РИА Новости.

Военная полиция РФ находится в Сирии в рамках Меморандума о взаимопонимании между Москвой и Анкарой. Документ был подписан 22 октября президентом России Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, сообщает «Царьград».

В результате около границы Турции и Сирии будет установлена зона безопасности глубиной 30 километров и протяженностью 340 километров, свободная от действий курдских боевиков.