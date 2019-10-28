Россия зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии за сутки

Дамаск, 28 октября. Россия сообщила о 14 случаях стрельбы на территории Сирии за сутки, а Турция зафиксировала 17 случаев нарушения перемирия в республике. Соответствующая информация приводится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирии.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 14 фактов открытия огня в провинциях: Латакия — пять, Алеппо — три, Идлиб — три, Хама — три», — указывается в сообщении.

Турция сообщила о пяти нарушениях в Латакии, по шесть — в Алеппо и Идлибе, четыре — в Хаме, один — в Латакии.

Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Маррат провинции Дейр-Эз-Зор. Было выдано 500 продовольственных наборов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп официально объявил об успешно проведенной операции по ликвидации главаря запрещенного в России «Исламского государства»1 Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, спецоперация прошла 27 октября, террорист подорвал себя вместе с тремя детьми. В министерстве обороны РФ сообщили, что не имеют достоверной информацией об уничтожении Аль-Багдади. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что Москва не открывала воздушное пространство над САР для авиации США и ВВС западной коалиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.