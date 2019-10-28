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Бандформирования курдов покинули военную базу и блокпост на севере Ракки в Сирии

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Бандформирования курдов покинули военную базу и блокпост на севере Ракки в Сирии

Дамаск, 28 октября. Вооруженные формирования курдов покинули военную базу с тренировочным лагерем и блокпост самопровозглашенных курдских «сил внутренней безопасности» «Асайишь», расположенные на окраине города Айн-Исса на севере сирийской провинции Ракка.

Оставленная курдскими радикалами база находится недалеко от трассы М-4, западнее брошенного лагеря беженцев. Часть строений на базе разрушены авиационными ударами. В уцелевших зданиях расположены комнаты для личного состава, оборудованные бытовой техникой и кондиционерами. На стенах висят флаги террористических Отрядов народной самообороны (YPG) и сирийской курдской партии «Демократический союз» (PYD). Также отдельно оборудован полигон для стрельбы. Как сообщает РИА Новости, оставленный бандформированиями курдов блокпост находится на трассе М-4 на повороте на Телль-Абьяд.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Целью операции являлось создание зоны безопасности у сирийско-турецкой границы, свободной от бандформирований курдов, сотрудничающих с экстремистами из террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Также Анкара намеревалась предотвратить перемещения боевиков по трассе М-4.

Бандформирования курдов покинули военную базу и блокпост на севере Ракки в Сирии

22 октября в Сочи состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По ее итогам был подписан меморандум, согласно которому подразделения военной полиции РФ и сирийской пограничной службы осуществляют патрулирование зоны безопасности и контролируют вывод курдских радикалов, сообщает «Царьград».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: РИА Новости
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