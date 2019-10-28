США используют образовательные программы для превращения России в новую колонию

В конце осени заканчивают набор учащихся американские образовательные фонды. Самые известные из них действительно служат развитию мировой науки. Но под их прикрытием работают программы, задачей которых является исключительно продвижение «демократии» и американской идеологии. Одна из них — стипендия Хамфри, которая готовит людей, пытающихся «правильно» влиять на развитие России, находясь при этом в тени.

Распад СССР привел к одной из самых серьезных проблем своего времени, последствия которой ощущаются и сегодня — так называемой утечке мозгов. Западные компании охотно переманивали к себе бывших советских ученых и инженеров. Способствовали этому процессу десятки появившихся «программ по обмену», которые якобы должны были улучшить взаимопонимание между российскими и американскими учеными. На деле же занимавшихся переманиванием наиболее ценных кадров и воспитанием агентов влияния, способных воздействовать на внутреннюю обстановку и повестку в необходимой для интересов США стране.

Пропаганда под прикрытием науки

Некоторые из этих программ все еще действуют и сегодня, например, Фонд Фулбрайта. Работа самого фонда носит действительно научный характер, он спонсирует поездки российских ученых в американские институты, а американских — в российские. Дабы избежать утечки мозгов, участникам программы запрещают повторные визиты на определенное время.

Однако под прикрытием Фонда Фулбрайта работают несколько структур, задачи которых сложно назвать полезными для науки и России. Одна из них — программа Хамфри. Представители программы позиционируют ее как образовательную, вот только никаких дипломов по ее окончании участники не получают, как и академических знаний. Зато их обучают «науке» дестабилизации политической обстановки в стране и влиянию на общественные настроения, в том числе на посту государственных служащих.

На сайте программы указано, что она предназначена для подготовки неких будущих лидеров среднего звена, то есть из среднего общественного класса, который является основой любого государства. Предпочтение отдается иностранцам, имеющим высшее образование и проработавшим более пяти лет на руководящих государственных должностях или в НКО, а значит, имеющим необходимое влияние и опыт для дальнейшего ведения подрывной деятельности. Стипендия спонсируется из бюджета Госдепартамента США.

Воспитание «правильных» лидеров для России

Особое внимание в программе уделено политической составляющей, которая называется «Создание демократических институтов». На это направление американцы приглашают успешных российских журналистов, которым рассказывают, как быть «независимыми и критически мыслящими». В дальнейшем они устраиваются на работу в либеральные СМИ или местные филиалы американских медиаструктур типа «Радио Свобода» или «Голос Америки», а также в другие аффилированные с США издания. Это позволяет западным заказчикам более эффективно воздействовать на информационное поле и общественные настроения в России через специально подготовленных ими журналистов. Руководство программы даже не скрывает, что их задача — это развитие лидеров, чьи знания и навыки будут сформированы под воздействием американских ценностей, моделей и идей.

Отбросив лишнее, получается, что Госдепартамент США под видом «образовательной программы» вывозит в Штаты российских журналистов, которых там готовит в рупоры оппозиции. Причем речь идет не о политических лидерах, а именно о пропагандистах, выполняющих рутинную работу в оппозиционных СМИ и НКО — это будущие корреспонденты, редакторы, менеджеры различных фондов и правозащитных организаций.

Конвейер по подготовке «защитников демократии»

Время от времени участники программы все же сами рассказывают о своей деятельности. Например, на портале «Международной журналистской сети» опубликован перевод статьи рекламного характера, рассказывающей об участии в программе Хамфри одного африканского журналиста Жана Кабенгеры. Как оказалось, в США по программе Хамфри его готовили как оппозиционного журналиста-расследователя, а своей главной задачей он видит теперь «активную защиту демократии». Не правды, что было бы естественно для журналиста, а именно демократии в ее американском понимании, как уже указывалось ранее.

Российские оппозиционные «расследователи» работают аналогично, их главной задачей является не поиск правды в сложных ситуациях, а написание фейковых статей и выдуманного компромата, созданных с помощью манипуляций фактами, подлогов и обычного вранья.

На сайте известного своими антироссийскими вбросами издания «Голос Америки» есть аналогичный рассказ сотрудницы, также проходившей обучение по программе Хамфри. В своей статье девушка отметила, что для вхождения в программу ключевыми оказались не ее знания, а эссе о «демократических» переменах в России, к которым она стремится.

Немаловажно, что подготовка оппозиционных журналистов-расследователей для России в США поставлена на поток. Поиском «талантов» занимается не только программа Хамфри, но и другие структуры и организации. Например, основатель «Проекта» Роман Баданин обучался своему «ремеслу» в Стэнфордском университете через Фонд Джона Найта, аналогично туда попала владелица издания The Bell Елизавета Осетинская. Все они сегодня «активно защищают демократию».

Гей-скандалы против русофобии

Но журналистика — это лишь одно из направлений. Как уже отмечалось, стипендия Хамфри ищет лидеров среднего звена во всех значимых сферах. При этом США спонсируют сразу несколько проектов, работающих по созданию «правильных» лидеров разного уровня. Так, Йельская программа готовит уже известных оппозиционеров. Через нее прошли блогер Алексей Навальный, его правая рука Леонид Волков, журналистка Евгения Альбац и другие.

До 2014 года американцы искали своих «лидеров мнения» даже среди российских школьников. По программе FLEX сотни ребят ежегодно отправлялись в США проникнуться американским духом, естественно, под видом образовательного процесса. В Штатах школьники не только посещали местные школы, но и жили в американских семьях.

Это могло бы продолжаться и дальше, пока одна из поездок не завершилась скандалом. Неожиданно один из мальчиков-подростков не вернулся в Россию. Выяснилось, что семья, в которой он проживал, оформила над ним опеку. Скандальности ситуации добавил тот факт, что семья состояла из двух геев, один из которых по документам проходил «женщиной». За год эти носители «американских ценностей» так промыли мозги ребенку, что он решил остаться с ними.

После этого «образовательного» инцидента программу FLEX в России запретили. Но по какой-то причине другие организации, работающие под прикрытием Фонда Фулбрайта, продолжают работу в нашей стране.

Таким образом, Госдепартамент США использует свои программы не только, да и не столько для налаживания научных контактов. Через них они вербуют людей, которые имеют достаточное влияние, опыт и подходящее окружение, чтобы незаметно формировать проамериканскую прослойку в российском обществе, которая по замыслу в будущем встанет во главе России и превратит ее в «друга» Америки, а по факту — в ее очередную колонию.