Сирия новости 28 октября 12.30: США выставят танки у Евфрата, курдские боевики подозреваются в организации взрыва в Алеппо

Сирия, 28 октября. США стремятся не допустить переправы САА через Евфрат, чтобы избежать потери нефтяных полей в Дейр-эз-Зоре. Курды-террористы подозреваются в организации взрыва в Алеппо. Глава SDF**** заявил об уничтожении помощника аль-Багдади в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: стягивают силы к границам «Большого Идлиба».

Курдские вооруженные группировки: заявили о том, что во время авианалета США в Алеппо был уничтожен один из ближайших помощников Абу Бакра аль-Багдади; подозреваются в организации взрыва севернее аль-Баба в Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: выявили заминированный автомобиль в окрестностях Тель-Абьяда на севере Ракки.

Соединенные Штаты: намереваются разместить танки на восточном берегу Евфрата в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Командующий «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) Мазлум Абди, ранее состоявший в числе боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил об уничтожении одного из ближайших помощников лидера «Исламского государства»1 Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, террорист по прозвищу Абу Хассан Аль-Мухаджир был ликвидирован в результате авиаудара американских ВВС вблизи деревни Айн аль-Байда, расположенной вдоль шоссе Джараблус — Манбидж. Напомним, накануне президент США Дональд Трамп также заявлял о нейтрализации и самого аль-Багдади. Тем не менее доказательства его уничтожения все еще не были представлены. Так, утверждения о проведении теста ДНК были поставлены военными экспертами под сомнение ввиду того, что Вашингтону неоткуда было взять биоматериал джихадиста. Как известно, во время содержания аль-Багдади под стражей в Ираке в 2000-х, забор образцов не производился.

Между тем прогремел взрыв к северу от аль-Баба в районе населенного пункта Кудайран. Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (HalabTodayTV), детонировало СВУ, заложенное в автомобиле. Информация о возможных жертвах среди мирного населения в настоящий момент уточняется. По предварительным данным, к установке бомбы могут иметь отношение боевики курдских группировок, которые нередко организуют теракты в зонах контроля протурецких сил.

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно о том, что Минобороны США разработало план, в рамках которого стремится не допустить проникновения правительственных подразделений на оккупированные курдскими бандгруппами территории провинции. Ссылаясь на слова одного из американских чиновников, осведомленных о готовящемся проекте, агентство новостей Al-Monitor заявляет о намерении Пентагона разместить танки на берегу Евфрата, дабы предотвратить переправу сирийских войск. Как известно, США стремятся удержать районы крупных нефтяных месторождений под контролем «Демократических сил Сирии» (SDF) и продолжить вывоз ресурсов за рубеж для переработки и последующей продажи.

Напомним, в эту субботу появились новые свидетельства незаконной добычи сирийской нефти проамериканскими SDF. Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявлял о публикации снимков со спутника, на которых запечатлены автоколонны с цистернами, следующие из Сирии. По словам генерал-майора, выкачка и перевозка нефти осуществляется под охраной американских военных.

Провинция Идлиб

Поступают неподтвержденные данные о том, что Сирийская арабская армия (САА) готовится к началу новой антитеррористической операции по зачистке зоны «Большого Идлиба» от радикальных формирований вооруженной оппозиции. Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что наступление против боевиков террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***, может начаться на следующей неделе. Отмечается, что правительственные войска наращивают силы на юге Идлиба, а также в долине аль-Габ в соседней Хаме. Планируется, что в операции примут участие «25 дивизия специальных операций» (бывшие «Силы Тигра»), Республиканская гвардия и 4 бронетанковая дивизия. Как известно, исламисты, отряды которых дислоцируются на границах «Большого Идлиба», регулярно провоцируют стычки с силами САР и обстреливают мирные населенные пункты, что нередко приводит к жертвам среди гражданского населения.

Провинция Ракка

Twitter-канал (HalabTodayTV) сообщает о том, что бойцы поддерживаемых Турцией формирований обнаружили заминированный автомобиль во время обследования города Тель-Абьяд и его окрестностей. О том, удалось ли безопасно обезвредить заложенные в нем взрывные устройства, пока неизвестно. Предполагается, что в попытке организовать взрыв замешаны курдские террористы, которые покинули территорию населенного пункта десять дней назад. При этом ранее уже поступали сведения о том, что при отводе своих сил Отрядов народной самообороны (YPG) придерживаются методов «Исламского государства», минируя оставленные районы.

1 Организация запрещена на территории РФ.