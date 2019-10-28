Онищенко оценил последствия разрешения эвтаназии в России

Бог решает, когда человеку нужно уходить в мир иной. Так прокомментировал возможность разрешения эвтаназии в России первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, депутат Геннадий Онищенко.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире радио «Комсомольская правда» заявила, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии должен решать весь народ. Она уточнила, что это сложный вопрос, касающийся главного права каждого человека на жизнь.

«Само население должно решить, готово оно на это пойти или нет», — подчеркнула Скворцова.

Глава Минздрава добавила, что в России уже узаконены такие способы избавления от страданий, как сильнодействующие опиоидные анальгетики, применение которых в последние годы было существенно упрощено.

По словам Геннадия Онищенко, эвтаназия — это преступление. Депутат напомнил о принципе, связанном с христианской традицией: «не я давал жизнь человеку и не мне ее забирать».

«В нашей стране запрещена смертная казнь, т. е. никто не имеет права убить человека, даже если это будет решение суда. А врач, к которому вы приходите в поликлинику, оказывается, будет иметь на это право. Врач будет палачом в белом халате. Причем врач будет иметь право это делать без решения суда. Или, допустим, я заболеваю и прихожу к вам как к врачу. При этом я где-то в своем подсознании знаю, что так врач и убить меня имеет право. Разве в моем сознании пациента возникнет желание верить врачу?» — заявил Онищенко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, врач дает клятву и делает все, что от него зависит, чтобы облегчить страдания больному и сохранить ему жизнь, поясняет собеседник ФАН.

«И вот представьте себе, что вам дают право убивать. Убивайте, пожалуйста, но только не медики должны этим заниматься. Не может быть этого у врача. Никакие референдумы не могут этот вопрос решить. Врач дает клятву для того, чтобы облегчать страдания. Также одним из факторов лечения является вера во врача. У нас и так много людей гибнет, но не потому, что врачи этого хотят, а потому, что они не все могут. Когда человеку уходить в мир иной, решает бог», — рассказал депутат.

Глава министерства здравоохранения рассказала, что после активной работы с молодежью в России уменьшилось число ВИЧ-инфицированных. Кроме этого, Скворцова сообщила, что средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года. Она подчеркнула, что этого удалось добиться благодаря дополнительному сохранению 34 тысяч жизней. Показатель общей смертности на тысячу человек в этом году снизился на 3,1% по сравнению с результатами 2018 года.