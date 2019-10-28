Смерть лидера террористической организации «Исламского государства»1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади — откровенная ложь, которую глава Соединенных Штатов Дональд Трамп пытается использовать для переизбрания на второй президентский срок. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Фейки CNN

Как сообщает CNN, ссылаясь на некие источники, тело лидера ИГ1 аль-Багдади может быть захоронено в море.

В свою очередь советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен в передаче «Встреча с прессой» выразил надежду, что США будут следовать тому же протоколу, что и при ликвидации Усамы бен Ладена. Лидер «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ) якобы был убит во время рейда 2011 года в Пакистане «морскими котиками» США и был похоронен в море.

О'Брайен сказал, что «тело Багдади будет уничтожено должным образом». На вопрос о том, будут ли США придерживаться того же протокола, что и при бен Ладене, О'Брайен ответил: «Я ожидаю, что это будет так».

Ранее ФАН уже приводило семь причин того, почему нельзя верить заявлению американских военных, сообщивших о ликвидации на территории сирийской провинции Идлиб Абу Бакра аль-Багдади.

Напомним, по данным источника издания Newsweek, операция была проведена Объединенным командованием специальных операций Пентагона после получения разведданных. Так, представитель сухопутных войск США, проинформированный о результатах операции, рассказал журналу, что террорист подорвал себя «поясом шахида». Но к операции «Дельты» было слишком много вопросов.

Например, почему не было продемонстрировано видео-подтверждение ликвидации террориста? Зачем американским военным понадобилось наносить авиаудар после гибели аль-Багдади? Откуда Пентагону известно про самоподрыв? Вопросов много.

За год до президентских выборов

Как отметил Сергей Простаков, сообщение о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади американцами появилось в схожих с операцией против Усамы Бен Ладена обстоятельствах. Точно таким же образом лидер международной террористической организации объявляется уничтоженным после операции спецназа США за год до президентских выборов в этой стране. И повторение процедуры захоронения тела убитого террориста лишь усиливает это сходство.

«Однако подобные громкие медиасенсации имеют значение разве что для американской внутренней политики. Дональду Трампу необходимо восстановить престиж США после вывода их войск с части территории Сирии, несмотря на то, что это являлось исполнением предвыборного обещания самого президента. Несмотря на то, что фигура аль-Багдади гораздо менее раскручена в Америке, чем тот же Бен Ладен, сейчас нет другой фигуры, выражающей в себе безусловное зло, ликвидация которой позволяет поднять рейтинг осуществивших это», — пояснил Сергей Простаков.

Тем не менее для остального мира мало что изменилось, заметил эксперт. Как после объявления о смерти Бен Ладена «Аль-Каида» оказалась вполне жизнеспособной и до сих пор действующей по всему миру, так и ИГ остается сетевой структурой, правила и параметры существования которой давно определены и мало зависят от персоны формального лидера.

«Имеет место информационная кампания, имеющая мало общего с реальностью. Можно лишь констатировать, что формально Трамп избавился от своеобразного «наследия» предшественников, которые напрямую могут быть причастны к созданию «Исламского государства» и сделавших аль-Багдади лидером этой террористической организации», — добавил Сергей Простаков.

Ранее политолог Андрей Шарусов заявил, что аль-Багдади является одним из тех людей, которые создавали ИГ под присмотром ЦРУ. Он изначально был их инструментом для расшатывания ситуации на Ближнем Востоке.

1 Организация запрещена на территории РФ.