В Сети появилась полная версия разговора Зеленского с военными в Золотом

Киев, 28 октября. Николаевский журналист Олег Деренюга опубликовал полную версию скандального видео разговора президента Украины Владимира Зеленского с украинскими военными в поселке Золотое в Донбассе, во время которого произошла словесная перепалка с бывшим бойцом «Азова» Денисом Янтарем. Соответствующий ролик размещен на YouTube-канале «НикВести HD».

Николаевский репортер запечатлел беседу на повышенных тонах между главой государства и военными о разведении войск. Зеленский во время разговора обвинил националистов в том, что они мешают разведению войск.

По словам корреспондента, на видеоролике видно, как активисты «подставили Зеленского в Золотом». Помимо этого, сначала общение проходило в нормальной обстановке, но позже украинский президент, отметил Деренюга, «сорвался и перешел на крик».

«Сначала они примерно час с ним гоняли чаи у костра, плавно перейдя с «вы» на «ты», причем президент сам им предложил. А потом уже в самом конце, когда он уходил, подбежали и сняли видео, где попросили подписать с ними меморандум», — рассказал журналист.

Как уточнил Деренюга, Зеленский удивился и спросил, с кем надо подписать меморандум.

Накануне лидер батальона «Азов» Андрей Билецкий записал видеообращение президенту Украины Владимиру Зеленскому после визита лидера страны в донбасский поселок Золотое. Билецкий сказал, что, пытаясь развести войска в Донбассе, президент совершает ошибку, поскольку «сдает огромную территорию». Кроме того, он обратил внимание на то, что бойцы «Азова» останутся в Золотом, так как «имеют право на собственное мнение и не нарушают никакие законы».