Косачев заявил, что США нужно одностороннее военное превосходство

Москва, 28 октября. США нужно одностороннее военное превосходство, поэтому они могут выйти из ряда важнейших для безопасности в мире международных договоров. Соответствующее заявление сделал председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.

Напомним, ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на два источника в администрации Белого дома сообщила о подписанном американским президентом Дональдом Трампом документе, в котором говорится о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу. Однако, по информации газеты, к настоящему моменту точного решения принято не было.

С точки зрения Косачева, США хотят выйти из Договора по открытому небу, который был подписан в 1992 году, чтобы скрыть собственные нарушения своих обязательств по другим соглашениям. Об этом сенатор сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Американцы четко делают ставку на достижение одностороннего военного превосходства. Любой договор в сфере разоружения — это договор о балансе сил. Так вот американцам баланс сил не нужен, им нужно одностороннее военное превосходство. Для этого был разрушен Договор по ПРО, ДРСМД, для этого, возможно, будет разрушен ДСНВ», — отметил Косачев.

Напомним, в августе 2019 года США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Россия в ответ была вынуждена также приостановить участие в договоре.

Ранее экс-посол США в России и бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу предложил укреплять НАТО на южных рубежах из-за растущих угроз, в том числе якобы со стороны России. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал его слова, отметив, что Вершбоу говорит исключительно то, что от него хотят услышать.