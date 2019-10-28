В Госдуме отреагировали на сомнения президента Ирака в надежности США как союзника

Президент Ирака Бархам Салех усомнился в надежности США как союзника для всего ближневосточного региона. Об этом он заявил в интервью порталу Axios после решения президента США Дональда Трампа вывести войска с севера Сирии.

На фоне изменения ближневосточной политики Вашингтона Ираку необходимо «перенастроить» или даже переосмыслить отношения с США, возможно, переориентировав их на Россию и Иран, заявил Салех.

Для Ирака Соединенные Штаты были и остаются оккупантами, напомнил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Как можно называть «союзниками» Ирак и Соединенные Штаты, когда это совершенно разные по целям и задачам, по вероисповеданию, по экономическому развитию и другим аспектам государства? — риторически спросил Шерин, комментируя Федеральному агентству новостей заявление иракского президента. — Иракцы изначально воспринимали американцев как оккупантов, которые вторглись на территорию этой страны и все разрушили. Конечно, никаким «надежным партнером» США для Ирака не являются».

При этом парламентарий отметил, что на Ближнем Востоке традиционно сильны пророссийские настроения.

«Пророссийские настроения на Ближнем Востоке всегда пугали американцев, — подчеркнул он. — Уверен, ни одно ближневосточное государство не упустит возможность расстаться с американцами в интересах собственного народа. На Ближнем Востоке у США только один по-настоящему верный союзник — Израиль. Все остальные являются «союзниками» американцев либо вынужденно, либо они оккупированы Соединенными Штатами».

Сегодня все больше ближневосточных стран связывают свою будущую политику с Российской Федерацией, говорит Шерин.

«Наша страна демонстрирует уверенность в своих силах, последовательность, финансовую состоятельность, — подчеркивает собеседник ФАН. — Поэтому все больше стран региона заинтересованы в сотрудничестве с РФ, в том числе в военной области. Россия показывает себя более надежным партнером, чем США. Наша страна демонстрирует свою надежность на протяжении длительного времени, и многие страны Ближнего Востоке начинают пересматривать свои ориентиры. Да, раньше они были вынуждены сотрудничать с американцами, но в последнее время Россия показала, что готова более эффективно решать проблемы ближневосточного региона, чем это делают США».

Первый зампред комитета Госдумы по обороне напомнил, что Россия поставляет своим партнерам высокоточное современное оружие, помогает в решении экономических и других вопросов.

«Россия для Ближнего Востока — это хороший и надежный партнер, с которым можно нормально взаимодействовать, заключать долгосрочные взаимовыгодные контракты. Так что Ирак — не первый и не последний, кто готов переориентировать свою политику с США на Россию. Тут и Сирия, и другие страны региона, которые знают, что РФ ведет на Ближнем Востоке конструктивную и последовательную политику с ясными целями», — резюмировал Александр Шерин.

Напомним, с 9 по 22 октября Турция проводила в приграничных с Сирией областях операцию «Источник мира» против курдских террористов, связанных с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи и приняли меморандум, согласно которому российские и турецкие военные начали совместное патрулирование сирийско-турецкой границы. Президент Ирака Салех — курд по национальности, ранее он возглавлял Иракский Курдистан.