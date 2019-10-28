Пиар-директор предложила признать Началову Героем России

Москва, 28 октября. Пиар-директор Началовой Анна Исаева и после смерти артистки переживает за ее карьеру. Так, женщина предложила присвоить звезде шоу-бизнеса высокое государственное звание.

Исаева после смерти Началовой продолжает общение с ее родственниками, стараясь оградить их от чрезмерного внимания СМИ. Пиар-директор певицы также запустила в социальной сети флешмоб, посвященный творчеству артистки #Юлязаслуженная.

Принять участие в акции может любой желающий. Исаева опубликовала у себя на странице во «ВКонтакте» подборку видеороликов, снятых фанатами певицы, где они просят дать Началовой высокую государственную награду, пишет «Дни.ру».

«Ваша любовь пронзила мое сердце. Ваша инициатива потрясла меня, родителей Юли, ее близких», — поблагодарила всех участников флешмоба Исаева.

Многие выразили мнение, что Началова достойна звания Героя России. Также фанаты высказали надежду, что в Москве появится улица Юлии Началовой, памятная доска, памятник и школа ее имени.

Ранее пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева прокомментировала молчание семьи о болезни актрисы Заворотнюк. По ее мнению, родственники артистки не должны говорить с представителями СМИ.

Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет, пишет «Газета.Ru». Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Психолог и консультант Григорий Никонов объяснил интерес россиян к трагическим историям Заворотнюк, Началовой и Фриске.