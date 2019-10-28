Ученые выяснили, что может снизить риск развития алкоголизма

Вашингтон, 28 октября. Исследование научных сотрудников из Национального института здравоохранения США показало, что люди, имеющие высшее образование и потратившие много лет на обучение, меньше склонны к алкогольной зависимости. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

Американские специалисты выяснили, что чем больше человек тратит времени на учебу и образование, тем ниже у него вероятность возникновения проблем со спиртным.

Согласно информации ресурса, исследователи собрали данные о 780 тыс. человек. В результате оказалось, что дополнительные 3,6 года обучения на 50% уменьшают риск появления алкоголизма, пишет «ФедералПресс».

Ранее корейские ученые заявили, что на проявление аритмии у человека влияет не количество выпитого им алкоголя, а частота приема спиртных напитков.