Дочь Заворотнюк опубликовала жизнерадостное фото в Instagram

Москва, 28 октября. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, предположительно, борющейся с тяжелой болезнью, опубликовала жизнерадостный снимок в Сети. Фотографию Анна Заворотнюк выложила на своей странице в Instagram.

На снимке девушка сидит на крыльце в осеннем образе и широко улыбается. Для фотосессии дочь актрисы выбрала клетчатый пиджак и голубые джинсы. Анна Заворотнюк не стала подписывать фотографию, сопроводив публикацию лишь смайликом пожелтевшего листа. Кроме того, девушка закрыла возможность комментирования поста.

Напомним, в начале осени в СМИ появились сообщения, что у Анастасии Заворотнюк якобы диагностировали последнюю стадию рака мозга. По данным прессы, звезда «Моей прекрасной няни» еще в сентябре перенесла две серьезных операции. Родные Заворотнюк до сих пор официально не подтвердили ее диагноз, однако ранее в официальном аккаунте артистки в Instagram сообщили, что она действительно проходит лечение, пишет РИАМО. Также близкие звезды «Моей прекрасной няни» подчеркнули, что она никогда не впадала в кому и не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, как писали некоторые СМИ, передает телеканал «360».

Отметим, что из-за долгого молчания семьи Заворотнюк многие стали сомневаться в болезни актрисы. Некоторые посчитали, что вся эта ситуация стала масштабной пиар-акцией артистки, пишет Infox.ru.