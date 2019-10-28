Москва, 28 октября. Российская писательница Людмила Улицкая назвала серьезную ошибку властей Украины. По ее мнению, правительство этой страны поступило слишком жестко и неразумно, утвердив украинский язык как государственный.

Она напомнила, что на Украине большой процент населения является русскоговорящим.

«Киев говорит по-русски. Такие решения требуют пересмотра и вдумчивого отношения», — подчеркнула она в комментарии изданию «Обозреватель».

Улицкая выразила уверенность, что после утверждения украинской государственности необходимость в каких-либо запретах отпадет. Она также поставила Киеву в пример США, где около половины населения разговаривает на испанском, хотя эмигрантам нужно сдавать экзамены на английском. И это, как подчеркнула писательница, абсолютно нормально: «Это государственный язык, его следует изучить».

«Думаю, что украинцы, разговаривающие между собой на русском, знают украинский настолько, чтобы написать заявление в домоуправление», — заявила Улицкая.

Коснулась она и вопроса российско-украинских отношений. Для их налаживания, по ее словам, Киеву и Москве нужно многое исправить,но некоторые моменты уже сейчас решить крайне сложно.

Как сообщал ранее телеканал RT, сегодня на Украину прибыла делегация Венецианской комиссии, чтобы выяснить, как проходит внедрение вступившего в силу закона об украинском языке как государственном. Еще в 2017 году комиссия Совета Европы призывала Киев пересмотреть часть положений закона «Об образовании». В комиссии тогда посчитали, что закон может дискриминировать русскоязычное население. Во избежание этого эксперты посоветовали внести в документ поправки, однако спорные нормы в законе так и остались без изменения.

В России тем временем разрешили не сдавать экзамен на знание русского языка украинцам и белорусам. Такую инициативу 20 октября поддержало правительство России, напоминает «Газета.ру». После внесения таких поправок в закон «О гражданстве Российской Федерации» украинцы и белорусы, свободно владеющие русским языком, смогут просто подавать заявление о признании их носителями языка.