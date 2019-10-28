Москва, 28 октября. Российский актер Вячеслав Манучаров объяснил, почему родные актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелой болезнью, не просят никакой финансовой помощи.

По его словам, никакие деньги на лечение актрисы не нужны, так как семья состоятельная. В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ он подчеркнул, что у семьи есть средства, есть врачи. Манучаров рассказал, почему родные Заворотнюк не просят финансовой помощи.

«Им нужна только тишина, спокойствие, и чтобы их никто не трогал», — сказал он.

Как пишет «Утро.ру», артист назвал чудовищным тот факт, что журналисты начали охотиться за фотографиями Заворотнюк после известий о ее онкологическом диагнозе.

«Это что-то чудовищное. Зачем лезть в ее личную жизнь? Дежурят у дачи и дома», — возмутился Манучаров.

Актер объяснил, почему родственники Заворотнюк не комментируют болезнь артистки. По его словам, близкие актрисы сейчас «существуют в вакууме», так как страшная болезнь просто так не дается. Он заверил, что звезда борется за свое здоровье. Актер уточнил, что будет с нетерпением будет ждать каких-то комментариев от самой Анастасии Заворотнюк.

Напомним, в начале сентября в СМИ появились сообщения о тяжелом заболевании Заворотнюк. Журналисты предположили, что медики диагностировали четвертую стадию рака головного мозга, и начали перебирать причины, по которым болезнь могла произойти.

15 октября родственники Заворотнюк подтвердили информацию о том, что она борется с болезнью. Однако они не уточнили, с каким именно заболеванием. В связи с этим вокруг звезды сериала «Моя прекрасная няня» появляется все больше и больше слухов.

Источники СМИ стали предоставлять различную информацию о состоянии Заворотнюк, которая в большинстве случаев находит опровержение или противоречит другим сообщениям. К примеру, журналисты писали, что болезнь могла развиться из-за процедуры ЭКО, которую 48-летняя Заворотнюк сделала, чтобы в третий раз стать мамой.