Горбачев рассказал про главную стратегическую ошибку Запада

Москва, 28 октября. Решение расширить Североатлантический альянс стало стратегической ошибкой Запада, это шаг к дестабилизации обстановки на территории Европы. Об этом заявил в своей книге «Что поставлено на карту: будущее глобального мира» экс-президент СССР Михаил Горбачев.

«Решение о расширении НАТО было крупнейшей стратегической ошибкой Запада, шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за ее пределами», — отметил он.

Бывший глава СССР рассказал, как обсуждался этот вопрос. Тогда, указал Горбачев, и в альянсе, и в Варшавском договоре шли процессы пересмотра военных доктрин, было достигнуто соглашение об уменьшении вооруженных сил, которое подписали члены этих военных блоков, передает РИА Новости.

Он особо подчеркнул, что предлагать в то время некое «юридически обязывающее соглашение» о нераспространении военного альянса на Восточную Европу было бы абсурдом, пишет «Ридус».

Горбачев обратил внимание на то, что власти СССР в тех условиях имели право требовать «соблюдения духа подписанных договоренностей», отмечает «Газета.Ru». Но принятое позднее решение о расширении НАТО подорвало доверие между сторонами и «Россия не могла не сделать из этого выводы», резюмировал он.

Как ранее передавал НСН, заместитель главы комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин объяснил, для чего западные эксперты создают сценарии невероятных военных кампаний НАТО.