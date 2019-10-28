Скворцова сообщила, что в России уменьшилось число ВИЧ-инфицированных

Москва, 28 октября. Глава министерства здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что после активной работы с молодежью в России уменьшилось число ВИЧ-инфицированных.

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» Вероника Скворцова заметила, что с начала 2000-х годов количество ВИЧ-инфицированных в России неуклонно росло, однако в настоящее время ситуация изменилась. По словам главы Минздрава, последние три года идет активная работа с молодежью, направленная на борьбу с распространением ВИЧ.

Скворцова подчеркнула, что за три года удалось выйти на самый высокий уровень бесплатных скринингов на ВИЧ.

«В прошлом году около 30 миллионов прошли такое тестирование. Число новых случаев в России за последние два года не увеличивается. За 9 месяцев у нас снизилось число новых случаев», — поделилась она.

Глава министерства здравоохранения РФ сообщила, что в стране зарегистрировано порядка 900 тысяч ВИЧ-инфицированных, на лечении находятся 66%. Планируется, что к концу года процент будет увеличен до 75%, а к 2020 году — до 90%. Как заметила Скворцова, дело в том, что необходимо мотивировать людей к постоянному наблюдению.

«Среди них много наркоманов, это было раньше. А теперь ситуация изменилась. На первом месте среди причин заражения ВИЧ сейчас в России — гетеросексуальные половые контакты. Бывает, что люди из благополучных семей заболевают», — резюмировала министр.

Как напоминают «Известия», свыше 1,3 млн жителей Московской области с начала 2019 года прошли скрининговое тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.