Юрист объяснила причину отказа США передать летчика Ярошенко России

Москва, 28 октября. США боятся, что Ярошенко докажет сфабрикованность дела против него, поэтому не отпускают летчика назад в Россию. Такое предположение высказала специалист по международному праву Мария Ярмуш.

Адвокат в интервью радио Sputnik сообщила, что расследовавшие дело Ярошенко люди не хотят огласки и внимания общественности к инциденту.

«Когда человек в тюрьме, его легче обвинять, легче доказывать его виновность», — отметила Ярмуш.

Российский адвокат считает, что у заключенного летчика все еще есть шанс оказаться на воле.

«Его сейчас может помиловать только президент США Дональд Трамп. Чтобы он это сделал, его должен кто-то попросить, как минимум сам Ярошенко. Но дойдет ли его письмо до президента? — сомневается Ярмуш.

Специалист по международному праву отметила, что «хотя и призрачная», но надежда есть. Также Ярмуш высказала мнение, что Ярошенко могут отпустить из тюрьмы досрочно, но для этого ему надо признать свою вину.

Власти США обвинили Ярошенко в «подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков». В 2011 году состоялся суд, летчика приговорили к 20 годам заключения в тюрьме общего режима, пишет «Газета.Ru». В 2016 году россиянин подал апелляцию на пересмотр приговора, но безрезультатно.

Ранее представители РФ направили в США запрос о передаче летчика Константина Ярошенко в Россию для отбывания наказания, но Вашингтон ответил отказом, подчеркнув «тяжесть преступления» летчика. Теперь Ярошенко сможет обратиться к Страсбургской конвенции 1983 года по передаче осужденных лиц только через два года.