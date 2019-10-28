Москва, 28 октября. Эксперты рассказали, употребление каких продуктов ведет к образованию неприятного запаха тела. Они объяснили, что это явление имеет название — бромгидроз. Появлению запаха способствуют бактерии, которые населяют кожу человека и питаются его потом. Продукты жизнедеятельности микроорганизмов приводят к появлению неприятного запаха.

Стали известны продукты, от которых у человека появляется неприятный запах. Исследователь из Великобритании Чарльз Стюарт выяснил, что содержащиеся в томатах каротиноиды и терпены могут вызвать запах стеблей томатов у человека.

Наиболее тяжелый запах появляется у людей, употребляющих в пищу рыбу. По данным ученого, дело в наличии у рыбы соединений триметиламина. У некоторых людей нет ферментов, способных влиять на данное соединение. От их тела будет исходить крайне неприятный запах. Люди, имеющие данную проблему, свой запах могут не ощущать.

Как пишет Planet Today, запах серы появляется из-за употребления в пищу капусты. Спаржа в организме человека способствует вздутию живота и накоплению в нем газа метанола. Человек будет выделять пот с достаточно едким запахом.

Ранее были названы продукты, вызывающие неприятный запах тела. Как объяснили специалисты, во время переваривания желудком мяса в процессе участвуют пищеварительные энзимы и реагенты. В желудке расщепляется белок и другие бактерии. От тела начинает исходить неприятный запах. Чтобы снизить негативный эффект, нужно есть мясо с большим количеством зелени. Также нейтрализовать неприятный запах способна обычная гречневая крупа. По словам экспертов, причиной неприятного запаха от человека могут стать рыба и морские продукты. Справиться с источником этого запаха помогут орехи, из которых можно изготавливать различные соусы.

Кроме того, неприятный запах от тела могут вызвать капуста и спаржа, употребляемые в больших количествах. Лучше их есть в вареном или тушеном виде. После употребления этих продуктов полезно «закусывать» яблоком.