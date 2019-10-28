Президент Аргентины поздравил Альберто Фернандеса с победой на выборах

Буэнос-Айрес, 28 октября. Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил Альберто Фернандеса с победой на выборах.

Как сообщает телеканал El Trece, Фернандес получил поддержку 47,85% местных жителей по итогам подсчета 95% бюллетеней, а за Маурисио Макри свои голоса отдали 40,65% аргентинцев. Действующий президент страны поздравил своего соперника с победой и пригласил его на завтрак, чтобы начать организованный переходный процесс.

««Я хочу поздравить избранного президента Альберто Фернандеса и побеседовать с ним о выборах, которые он выиграл. Я пригласил его на завтрак во вторник, 29 октября». Главное — это будущее и благополучие аргентинцев», — сказал Маурисио Макри.

Альберто Фернандес рассказал, что предложение принял. Он выразил огромную благодарность аргентинцам, которые отдали свои голоса за него. Кроме того, Фернандес призвал всех жителей страны присоединиться к его проекту, которая поможет в «непростое время» экономического кризиса.

«Мы будем сотрудничать во всем, в чем можем, потому что единственное, что нас беспокоит — это благополучие аргентинцев, которые должны перестать страдать», — отметил Фернандес.

Как отмечают «Известия», выборы президента Аргентины прошли в минувшее воскресенье.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее сообщил, что достигнута договоренность с президентом Аргентины Маурисио Макри о расширении сотрудничества в области борьбы с наркотрафиком и киберугрозами.