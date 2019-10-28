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Меладзе заступился за Гагарину после скандала с Кормухиной

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Меладзе заступился за Гагарину после иска Кормухиной о плагиате

Москва, 28 октября. Певец Валерий Меладзе сообщил, что исполнительница Полина Гагарина тяжело переживает скандал, в центре которого она оказалась после обвинений со стороны артистки Ольги Кормухиной в плагиате, и заступился за нее.

По мнению Кормухиной, Гагарина незаконно исполнила ее аранжировку песни «Кукушка» (автор Виктор Цой. — Прим. ФАН). Композитором молодой певицы выступил Константин Меладзе.

Меладзе-младший не оставил без внимания скандал и рассказал свое видение ситуации.

«Я с огромным уважением отношусь к Ольге, но, мне кажется, такие разговоры достойны людей, которые хотят засветиться где-нибудь в желтой прессе, но не серьезных музыкантов», — высказался Валерий Меладзе.

Также певец отметил, что Гагарина сильно переживает о разразившемся скандале, и со стороны Кормухиной не стоило «предъявлять подобные требования» к исполнительнице, пишет «Вечерняя Москва».

Кормухина считает, что судебные тяжбы между певицами только начались и продлятся долго, так как «нужно доказывать очевидные вещи». Также актриса отметила, что Гагарина не комментирует происходящее, ссылаясь на болезнь, сообщает «Подмосковье сегодня».

Ранее Кормухина подала в суд на Гагарину, обвинив в нарушении авторских прав. Отметим, что песня «Кукушка» появилась в альбоме Кормухиной в 2012 году, а спустя три года Гагарина также исполнила свое видение песни.

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