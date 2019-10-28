Разумков рассказал, кто должен принимать решение о возвращении делегации Украины в ПАСЕ

Киев, 28 октября. Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, который на днях обвинил Совет Европы в двойных стандартах, заявил, что на сегодняшний день нет оснований для возвращения украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

«Я не вижу предпосылок для изменения того решения, которое было принято, оно было абсолютно корректным и правильным», — заявил он в эфире программы «Факты» на телеканале ICTV.

По словам Разумкова, в ПАСЕ есть страны, которые поддерживают решение Киева, есть и те, кто предлагает вернуться и не обращать внимания на возвращение России в организацию. Как отметил председатель парламента, «окончательное решение о возвращении украинской делегации в Ассамблею должна принимать Верховная рада».

Ранее бывший руководитель МИД Украины назвал огромной глупостью отказ Киева участвовать в сессии ПАСЕ.

Как сообщала «Газета.Ru», российская делегация в ПАСЕ весной 2014 года из-за событий на юго-востоке Украины и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, а также участвовать в наблюдательных миссиях. Спустя год ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий Москвы, но тогда антироссийские санкции только ужесточались. В ответ РФ сообщила об отказе работать на таких условиях и в последующие годы перестала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.

В конце июня 2019 года участники сессии ПАСЕ ратифицировали резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полной мере. 29 августа председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга страны по взносам в Совет Европы за два предыдущих года.