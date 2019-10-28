Бузова появилась в Кремлевском дворце в трусах

Москва, 28 октября. Российская телеведущая и певица Ольга Бузова в очередной раз поразила поклонников провокационным нарядом, появившись на сцене Кремлевского дворца в трусах. Свое фото в необычном костюме артистка опубликовала на странице в Instagram.

26 октября в Кремлевском дворце состоялся концерт в честь 23-летия телеканала «Муз-ТВ». Помимо Бузовой, на праздник прибыли Елка, Ирина Дубцова, Анна Седокова, Зара, Глюкоза, Анна Семенович и многие другие артисты, пишет KP.RU.

«Сегодня, как сказали ведущие, я была вишенкой на торте. Приятно завершать такой грандиозный концерт», — написала Бузова в своем Instagram, комментируя мероприятие.

На сцене Кремлевского дворца певица предстала перед поклонниками в боди, сшитом из полосок черного бархата со стразами и прозрачной ткани, а также в лаковых ботфортах. Издалека создавалось впечатление, что Бузова надела трусы и широкий лиф-полоску. Многим поклонникам звезды очень понравился наряд любимой артистки.

«Я тебя обожаю! Как всегда, на высоте!» — цитирует подписчицу Бузовой Пятый канал.

«Олечка красоточка», — написала nastia_smail_khv.

«Смотрели концерт ради тебя. Шикарная!» — прокомментировала irina_borodullina.

Однако среди подписчиков Бузовой нашлись и те, кто раскритиковал провокационный наряд, посчитав его слишком вульгарным.

«Не вишенка на торте, а путана из торта», — отметила monika200660.

«Пора уже поверх трусов платья надевать!!!» — возмутилась elena.agaeva75.

«О боже, что за порнография?!» — прокомментировала одна из подписчиц звезды.

Ранее Ольга Бузова опозорилась, перепев знаменитый хит французского исполнителя Джо Дассена «Et si tu n'existais pas». Подписчики раскритиковали артистку, посоветовав ей петь под фонограмму.