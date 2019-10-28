Собчак обвинила Асмус в низких рейтингах своей программы

Москва, 28 октября. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак обвинила российскую актрису Кристину Асмус в низких рейтингах своей программы. В очередном выпуске передачи бывший кандидат в президенты РФ поговорила с артистом Александром Петровым об интимных сценах в художественной ленте «Текст» и использовала в сюжете несколько откровенных кадров из фильма. В продемонстрированных эпизодах Асмус появилась в объятиях Ивана Янковского голой.

Собчак рассчитывала, что новое шоу об отечественной ленте побьет все рейтинги и наберет большое количество просмотров и лайков. Но вместо этого программу посмотрели всего лишь 600 тысяч человек, и светская львица решила выяснить, в чем дело, пишет «Царьград».

Журналистка связалась с менеджером видеохостинга YouTube, который сообщил, что ролик попал в категорию «почти порно» и перестал появляться в рекомендациях пользователей. Собчак удивилась такому повороту событий и пожаловалась фолловерам в Instagram, что «пострадала из-за секса». Своим подписчикам она порекомендовала посмотреть интервью, а Асмус «прокляла».

«Будь ты проклята, Кристина, со своими сиськами!» — написала Собчак.

Как сообщала «Газета.Ru», актер Александр Петров в интервью ведущей Ксении Собчак рассказал о съемках сцены с мастурбацией в ленте «Текст» режиссера Клима Шипенко.