В Госдуме оценили призыв РФ к ПАСЕ продумать механизм реагирования на нарушения устава СЕ

Необходимо детально разбираться с причиной нарушения принципов Совета Европы, чтобы санкции были обоснованы. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал зампред комитета Государственной думы по международным делам, депутат Алексей Чепа.

Механизм реагирования

Делегация Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выразила уверенность, что механизм реагирования на нарушения принципов СЕ нельзя обсуждать в сжатые сроки. Потому что таким образом этот механизм может стать инструментом борьбы с неугодными делегациями.

Соответствующее обращение на имя председателя ПАСЕ Лилиан Мори Паскье было направлено главой российской делегации в ассамблее, вице-спикером Государственной думы Петром Толстым.

В ходе осенней сессии ПАСЕ госсекретарь при французском внешнеполитическом ведомстве Амели де Моншален предложила создать механизм, который будет привлекать к ответственности за нарушение странами устава Совета Европы, он может предусматривать введение ограничительных мер.

«Первое и основное, что нас не устраивает, — это изначально предлагаемые сжатые сроки обсуждения предложения французских коллег. На мой взгляд, это не тот вопрос, с которым нужно торопиться. Новый механизм должен быть продуман до мелочей, чтобы исключить возможность того, что он станет инструментом для решения узких политических задач и борьбы со ставшими в какой-то момент неугодными делегациями», — сказал Толстой РИА Новости.

Он заметил, что претензии у российской делегации есть и к дополнительным ограничительным мерам и механизму их применения.

«Более детально»

Депутат Алексей Чепа назвал совершенно правильным призыв российской делегации к ПАСЕ продумать механизм реагирования на нарушения устава СЕ. Он отметил, что необходимо детально разбираться с причиной нарушения.

«Что повлекло и что повлияло на те или иные действия. Поэтому со стороны российской делегации звучало абсолютно правильное предложение. Нужно рассматривать ситуацию более детально, а не по факту того или иного события. С одной стороны, это в любом случае должно заставить делегации стран в ПАСЕ более ответственно подходить к своим заявлениям и действиям. Более ответственно подходить к прописанным правилам. Кроме того, необходимо выслушивать другую сторону, почему она нарушила своды правил и что на это повлияло», — пояснил Алексей Чепа.

Ранее делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии. Украинская делегация объяснила подобный шаг «реагированием Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ».