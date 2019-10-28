В Латвии заявили, что страну захватили нацисты

Осквернение 27 октября памятника советским-воинам освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков надписью okupanti у подножия скульптуры Родины-матери было вполне ожидаемым в свете того, что происходит в последние годы в Латвии. Об этом корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с председателем Латвийского антинацистского комитета Алексеем Шариповым.

Советские воины — «оккупанты», а легионеры СС — «герои»

В самом начале беседы собеседник ФАН признал, что совершенно неудивительно то, что этот акт вандализма произошел, и то, что именно сейчас.

«Теперь вырастает то, что посеяли наши власти, — говорит лидер антинацистов. — Вначале был сбор подписей по поводу сноса памятника, потом правящая коалиция запретила образование в школах на русском, подобная политика продолжается уже не первый год. К тому, что мы «оккупанты», мы уже привыкли. Что у нас, оказывается, не памятник Освободителям, а монумент «оккупации» Латвии — тоже слышали и слышим. О том, что 9 мая — это на самом деле не День Победы над Германией, а начало оккупации Латвии, напоминают регулярно».

Корреспондент ФАН напоминает собеседнику, что он забыл добавить, что все уже давно привыкли, кажется, как в Латвии, так и за рубежом, что легионеры СС — это «герои». Об этом говорят руководители Латвии, включая президентов. И латвийский министр обороны недавно абсолютно безнаказанно отметился, призвав гордиться эсэсовцами. Вот и получается, что советские воины, освободившие Латвию и мир от фашизма, от немыслимых прежде преступлений гитлеровцев, — «оккупанты», а легионеры СС, сражавшиеся на стороне Гитлера, — истинные «герои».

«Это извращенная логика проигравших в 1945 году и сейчас берущих реванш, пользуясь тем, что крайне благоприятные условия создали для нацистов и фашистов НАТО и американцы, — подчеркивает антинацист. — Опять получается, что все враги России находятся под надежным зонтиком у своих союзников и могут делать все, что хотят».

Надежен ли этот зонтик, поинтересовался корреспондент ФАН. В Польше, к примеру, после известных событий в Сирии звучат заявления о том, что невозможно впредь надеяться на США, какой бы там ни был президент, глядя, как легко Вашингтон кинул курдских радикалов.

На это собеседник замечает, что Польша Польшей, а в Прибалтике, в частности в Латвии, коренное население третий десяток лет выбирает во власть тех, кто сеет русофобию. В Конституции Латвии говорится, что латвийское государство только одного народа — латышей (автор этой преамбулы, к слову, — недавно избранный сотней депутатов Сейма президент ЛР Эгилс Левитс). Они уверены, что существует угроза со стороны Москвы, что местные русские являются «рукой Кремля», что все действия русских в защиту собственных прав — это на самом деле только происки Москвы.

«Даже если говорить о последнем уголовном деле одного из известных правозащитников в Латвии Александра Гапоненко, то его ведь судят за то, что он тоже называл вещи своими именами, — приводит пример Алексей Шарипов. — Он говорил о том, что эсэсовцы-легионеры — это нацисты, что надо защищать наш памятник… Тем не менее прокурор потребовал 22 месяца тюрьмы для человека, который не уголовник, которому 65 лет».

Напомним, во время досудебного следствия доктора экономических наук, профессора Александра Гапоненко, несмотря на больное сердце, четыре месяца продержали в Рижской центральной тюрьме, освободив лишь 23 августа 2018 года. Впереди — вынесение приговора. Против председателя «Конгресса неграждан» Полиция безопасности (ныне — Служба госбезопасности Латвии. — Прим. ФАН) возбудила три уголовных дела: за разжигание межнациональной розни (статья 78 Уголовного закона ЛР), за деятельность, направленную против существующего строя Латвии (ст. 80), за помощь иностранному государству (России) в его деятельности против Латвии (ст. 81). Последнее обвинение основано на том факте, что Александр Владимирович является председателем прибалтийского отделения Изборского клуба.

Президента Латвии услышали…

Нынешнее осквернение памятника Освободителям в русле того, о чем говорят правящие Латвией. Так, советник президента ЛР, задумав, по его словам, «сплотить латвийское общество», в июле предлагал оформить памятник советским воинам-освободителям, как «объект-филиал музея оккупации», снабдив его разъяснительными табличками. Музей оккупации в Риге, кстати, давно стал этакой священной коровой и, по словам известного в Латвии предпринимателя Арнольда Бабриса, «идеологической диверсией».

Колокольный звон Рижской ратуши (на мелодию песни Раймонда Паулса «Миллион алых роз») этим летом и осенью постоянно заглушается звуками со стройки напротив, где расширяют и достраивают помещения музея, на что только из госбюджета предусмотрено 7,5 млн евро.

А президент ЛР Эгилс Левитс в июне в эфире радио Baltkom поделился идеей о возведении рядом с памятником Освободителям так сказать контр-памятника «жертвам оккупации и тем, кто противился оккупации».

«Чтобы этот комплекс образовал некий политический и художественный диалог с первым памятником. Думаю, это было бы хорошим решением. Поскольку оккупация была, и этот памятник во многом ее символизирует. Сносить ничего не нужно, но нам нужно создать свои символы. Это был бы настоящий памятник Победы, потому что оккупацию мы в результате победили», — удовлетворенно отметил Левитс.

Но пусть латвийский президент с немецким гражданством как-нибудь сходит 9 мая (а в Латвии День Победы официально не отмечается) к памятнику Освободителям, чтобы удостовериться в том, кто на самом деле победители и потомки воинов-героев, число которых в Бессмертном полку год от года лишь растет.

К слову, о самом новоиспеченном 64-летнем президенте, юристе по образованию и гражданине ФРГ, стоит немного рассказать для полного понимания ситуации.

Родился Эгилс в советской Латвии в 1955 году в латышско-еврейской семье, ходил в латышскую школу (никто их в Латвии не закрывал!), а завершал учебу уже в латышской гимназии в западногерманском Мюнстере, куда семья эмигрировала в 1972 году. Характерно, что гимназию создавали и поддерживали представители организации бывших легионеров СС — Daugavas Vanagi («Ястребы Даугавы»), в Мюнстере у них был центр, а филиалы — по всему миру, где осели бывшие латвийские коллаборационисты.

Позже Левитс вступил в студенческую латышскую организацию, в которой сотрудничал с историком Адольфом Шилде, исповедовавшим латышскую версию нацизма и приветствовавшим в войну окончательное решение еврейского вопроса в Латвии. Уважение к последнему проявилось в полной мере уже в 2011 году, когда дочь Шилде — латышка-эмигрантка, профессор политологии Расма Карклиня — получила мандат депутата Сейма ЛР. Вот и Левитс был выдвинут в президенты ЛР депутатами от нацобъединения, заслужив доверие, в частности авторством преамбулы к конституции, закрепляющей Латвию как национальное государство латышей и принятую Сеймом в 2014 году.

А в горбачевскую перестройку Левитс прибыл на «этническую» родину, включившись в работу Народного фронта и последующую разработку иезуитского института неграждан, с помощью чего в октябре 1991 года свыше 800 тысяч жителей Латвии, преимущественно русских и русскоязычных, были отнесены к негражданам и поражены во всех основополагающих правах человека. Далее Эгилс Йонасович трудился послом ЛР в Германии и Швеции, был министром юстиции, послом в Австрии, Венгрии, Швейцарии, депутатом Сейма, судьей от Латвии в Европейском суде по правам человека и затем в Суде ЕС. Но никогда этот господин не забывал о собственных интересах. Ему принадлежат четыре земельных участка в Латвии, квартиры в Риге и Цесисе. В 2016 году будущий президент был включен в список самых высокооплачиваемых лиц Евросоюза. Его бюро обходилось европейским налогоплательщикам в 426 635 евро в год, а зарплата составляла 268 215 евро в год!

Сейчас президентские запросы напрягут уже латвийских налогоплательщиков. Так, бюджет канцелярии президента на 2020 год запланирован в размере 5,67 млн евро (увеличение почти на 17% сразу!): штат будет расширен, зарплаты и количество командировок увеличены. Лишь на улучшение сайта президентской канцелярии планируется израсходовать 36 000 евро, а на новую декоративную роспись Праздничного зала Рижского замка (резиденции Левитса) — 60 500 евро.

К слову, в Рижском замке в советское время действовал Дворец пионеров со множеством кружков для детей, а также несколько музеев (музеи частично остались). А вот Замковый сад 19 века, в котором находилась постоянная выставка скульптур, теперь находится лишь в распоряжении президента ЛР и его гостей. Ничего не осталось и от знаменитого летнего кафе Pils («Замок», но в народе он назывался «Пушка» из-за имевшихся здесь старинных пушек) на бастионе Горна у стен замка, откуда открывался прекрасный вид на Даугаву. А какая здесь была выпечка и очень демократические цены... Сюда пригласить девушку на бокал шампанского и кофе с булочкой или коктейль мог позволить себе любой студент.

Но оставим лирику и вернемся к акту вандализма. Неизвестный или неизвестные, осквернив памятник, получается, услышали правящих и президента Латвии.

«В том-то и дело, что осквернения памятников происходят в разных странах, но только в Латвии и в соседних Эстонии, Литве и Польше эти действия вандалов находят отклик и рождаются, благодаря тому, что правители государств мыслят именно так, — подчеркивает Алексей Шарипов. — Мы можем поставить знак равенства между действиями наших правящих и пока, возможно, одиночек-вандалов. Сегодня у него в руках был баллончик с краской, а завтра? И это делается, к сожалению, к немалому удовольствию большинства населения нашей страны. У нас же были попытки взорвать памятник Освободителям. И один из тех, кто это делал, в прошлом году на государственный праздник ходил с флагом со свастикой и был оправдан. Вот, пожалуйста, наши правоохранительные и судебные органы дают четкий вектор: ребята, вперед, вам ничего не будет. Поэтому приходится сомневаться в объективности расследования и нынешнего инцидента. Почему, несмотря на находящиеся камеры видеонаблюдения, вандал или вандалы не были задержаны на месте?»

Зато, когда писают на памятник Свободы, наряды полиции тут как тут, замечает корреспондент ФАН. Осквернителей задерживают, присуждают штрафы.

«Удивительно, почему в нашем многонациональном государстве интересами одной нации занимается государство, а интересами более трети населения не занимается никто, кроме самой общины, — задается риторическим вопросом антинацист. — То есть памятник Освободителям, кроме самой общины, не нужен никому. Мы устраивали там субботники, убирали территорию вокруг многократно, собирали деньги на восстановление, а ведь, кроме этого, мы платим налоги государству. Но оно памятник даже охранять не собирается, несмотря на то, что для сотен тысяч людей этот монумент дорог, и надо было бы относиться к нему крайне внимательно, как мы относимся к памятнику Свободы».

«Среди тех, кого задерживают достаточно регулярно у памятника Свободы, нет русских людей, — напоминает Алексей Шарипов. — Зато хватает тех, кто приехал якобы защищать нас. Они же гадят на национальный символ. Вот ответ на вопрос, кто и как относится к тем вещам, которые дороги для представителей другой национальности, которые живут с тобой рядом. А мы все время подвергаемся атакам вандалов».

Взросли зерна нацизма, посеянные правящей элитой

Думается, что впереди русскую общину Латвии ждут нелегкие времена, предположил корреспондент ФАН. Положение будет только ухудшаться, а страсти — накаляться, пока ситуация не дойдет до какого-то предела.

«К сожалению, все идет к тому, — соглашается Алексей Шарипов. — Сейчас уже выросло поколение, которое училось по тем учебникам, слышало те речи и смотрело те фильмы, которые создавались в независимой Латвии. Взросли зерна, которые выросли на нацизме, на фашизме, которые сеет все эти годы правящая элита. Ведь если они говорят, что легионеры — это герои, тогда, конечно, нацисты и фашисты — тоже герои. Что из этого может вырасти? Только вандалы, убийцы, которые могут опять пойти расправляться с теми, кто не вписывается в их понимание лояльности, национальности или каких-то расовых теорий. Ведь спустя всего три дня после того, как из Риги ушли войска Красной армии, 4 июля 1941 года началась резня. Вот, что страшно».

Напомним, что в этот день были уничтожены или осквернены все рижские синагоги, а в Большой рижской хоральной синагоге были заживо сожжены укрывавшиеся в ней евреи-беженцы из литовского Шяуляя и евреи из окрестных домой, которых согнали сюда на казнь члены так называемой «команды Арайса», их недавние соседи.

«И тогда это были зерна проводимой политики, потому что в последние предвоенные годы в республике у власти находился националистический режим Карлиса Ульманиса, — отмечает Шарипов. — Его можно назвать фашистским режимом, который тоже проповедовал, что в Латвии «один язык — одна нация». Это нацизм. И сейчас эта история опять повторяется. При всех атрибутах демократии у нас на самом деле ее нет, если у нас 11% населения (более 220 тысяч постоянных жителей Латвии остаются негражданами. — Прим. ФАН) не имеют права участвовать в голосовании».

Но большая часть латышей при этом себя прекрасно чувствует, что так и должно быть, несмотря на то, что рядом с ними живут их соседи, превращенные в людей второго сорта, — «иностранцы», «чужие» (aliens), как записано у неграждан в паспортах, констатирует корреспондент ФАН.

«А с чужим, сами понимаете, можно делать все, что угодно, — замечает собеседник. — Чужой — это не человек».

В такой ситуации русской общине ничего не остается, как сплачивать свои ряды, иначе сегодня придут за одними, а завтра — за другими, перефразируя известное выражение.