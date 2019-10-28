Россияне стали чаще откладывать деньги «на старость»

Москва, 28 октября. Жители России стали охотнее копить деньги «на старость» и образование. Об этом сообщают специалисты Аналитического центра НАФИ.

По данным экспертов, в настоящее время около трети россиян имеют накопления, варьирующихся от ста тысяч рублей, сообщает «Газета.ру».

Специалисты выяснили, что 43% жителей РФ просто оставляют деньги «про запас», без определенной цели. Примечательно, что этот показатель за год снизился на 9%, в то время как число тех, кто копит «на старость», выросло с 16% до 25% за два года.

Согласно опросу, россияне откладывают деньги и на отдых. Чаще всего это делают в крупных городах (Москва и Санкт-Петербург) — 32%, а в сельской местности жители не спешат путешествовать (14%), пишет РБК.

На ремонт откладывают деньги 17% россиян, на недвижимость — 16%. Также одним из поводов для накоплений у россиян является образование (14%). Данная статья выросла в два раза за последние два года.

Еще 12% респондентов копят деньги на покупку нового автомобиля, приобретение мебели и бытовой техники заранее планируют 9% опрошенных россиян, сообщает «ФедералПресс».

Эксперт Аналитического центра НАФИ объяснил склонность россиян к накоплению денег «на старость» снижением покупательной способности и отсутствием финансовой поддержки со стороны детей.

Ранее СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» провели опрос и выяснили комфортный для накоплений уровень дохода в России.