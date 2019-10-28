Рудова призвала бойкотировать шоу Малахова после выпуска о блогершах-«эскортницах»

Москва, 28 октября. Российская актриса Наталья Рудова, которая получила широкую популярность благодаря ролям в сериалах «Универ» на ТНТ и «Татьянин день» на Первом канале, призвала своих подписчиков бойкотировать шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова после выпуска о блогерах-«эскортницах».

Актриса заявила, что Малахову «нужны рейтинги», поэтому она призвала всех ставить дизлайки телеведущему и отказаться от просмотра его «грязной передачи» на телеканале «Россия 1». В своем профиле в социальной сети Instagram она опубликовала видео, на котором отправляет жалобу на YouTube из-за выпуска «Прямого эфира».

«Никто в наше время не думает о поруганной чести человека и о том, к чему это может привести. Упомянув в своей грязной передаче пару имен известных, честных людей, они пытаются сделать хоть какие-то рейтинги в своей передаче, совершенно не думая о последствиях. Я говорю о передаче «Прямой эфир» с Малаховым», — написала Рудова.

Она также возмущенно рассказала, что Малахов лично звонил ей с предложением познакомиться с неким олигархом, однако получил отказ.

«Вы говорите о людях, у которых нет чести? Вы сами забыли, что такое честь и что такое достоинство!» — возмутилась актриса.

По словам Рудовой, в передаче в ее адрес не было высказано конкретных обвинений, поэтому с точки зрения законодательства ей нечего предъявить телепрограмме. Однако, как заметила актриса, выпуск нанес ей большой моральный вред. Рудова отметила, что всего в жизни добилась сама, и сравнила «Прямой эфир» Малахова с желтухой. Актриса отметила, что больше никогда не будет общаться с телеведущим.

Ранее Андрей Малахов оправдался за скандальный выпуск программы «Прямой эфир», в котором раскрыл расценки на эскорт-услуги популярных блогерш. Так, в выпуске шоу от 25 октября были названы цены на услуги популярных блогерш-«эскортниц». На Малахова с критикой обрушились певица Ольга Серябкина и актриса Настасья Самбурская.