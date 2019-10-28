В Госдуме прокомментировали отказ от введения «налога Чубайса»

Минэкономразвития РФ отказалось от введения углеродного налога, предложенного главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. В профильном комитете Госдумы объяснили, почему «налог Чубайса» в принципе необходим, а также рассказали, каким он быть не должен.

Ранее стало известно, что замглавы Минэкономразвития Михаил Расстригин в письме к правительству сообщил об отказе министерства ввести так называемый углеродный налог, предложенный Чубайсом.

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерия Гартунга, такой закон в принципе нужен, но он должен стать средством стимулирования экономики, а не очередным способом осуществления фискальной политики государства. По словам первого зампреда профильного комитета, в Госдуме предложение Чубайса еще не рассматривалось. Гартунг поделился с Федеральным агентством новостей своим видением этой проблемы.

«Считаю введение такого налога разумным, — отметил парламентарий. — Другое дело, как этот налог будет использоваться. Если отрасли, которые выделяют много углекислого газа, будут платить, а эти деньги будут поступать на развитие высокотехнологичных областей экономики, — тогда это разумно. Таким образом мы будем стимулировать снижение выбросов для «грязных» областей и стимулировать развитие «чистых» отраслей. Это будет экономический рычаг, который сделает вложения в экологию более выгодными. Так что, на мой взгляд, это абсолютно разумная идея».

Однако у нас за разумными идеями иногда следует не слишком разумное их воплощение, посетовал депутат Госдумы.

«У нас, знаете, как обычно: налог вводится просто как фискальная функция. Вот как фискальная функция такой налог не годится. А как функция по перераспределению издержек — чем более грязное предприятие, тем больше оно платит — это было бы правильно. У нас же есть экологические налоги. Это та же история, только она направлена на снижение углеводородных выбросов».

По словам Валерия Гартунга, возможно, на данном этапе Минэкономразвития оказалось просто не готово качественно проработать это предложение, поэтому оно не было внесено на рассмотрение правительства.

По данным РБК, изначально Минэкономразвития планировало включить углеродный налог в законопроект о государственном регулировании парниковых газов, однако затем отказалось от этой идеи. По информации издания, ведомство намерено вернуться к рассмотрению этого вопроса после того, как в России будет проведен мониторинг выбросов парниковых газов в атмосферу.

Ранее глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России налог на превышение предприятиями целевых показателей по выбросам парниковых газов в атмосферу, потери «Газпрома» от этого налога оценили примерно в восемь миллиардов долларов.

В середине октября «Известия» со ссылкой на Российский союз промышленников и предпринимателей сообщили, что появление в России углеродного налога может способствовать росту тарифов в сфере ЖКХ.