Воздушные гимнасты из Москвы выиграли гран-при на цирковом фестивале в Луганске

Луганск, 28 октября. Воздушные гимнасты из Москвы завоевали гран-при на международном фестивале детских и молодежных цирковых коллективов, школ и исполнителей «Цирковое будущее» в Луганске, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Воздушные гимнасты на ремнях Лючия и Егор Сухоруковы, представляющие московское цирковое училище имени Михаила Румянцева (Карандаша), в качестве специального приза от Симферопольского государственного цирка имени Бориса Тезикова получили контракт на работу в учреждении с гонораром 250 тысяч рублей. Жюри также вручило грамоты и памятные призы артистам, занявшим призовые места фестиваля.

В этом году в фестивале приняли участие более 110 артистов из 12 стран мира. Организаторами мероприятия выступили министерство культуры, спорта и молодежи ЛНР, луганский цирк, училище циркового и эстрадного искусства имени Михаила Румянцева (Карандаша), Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского.

Выступления конкурсантов оценивало представительное жюри в составе экспертов из России, Швейцарии, США, Италии, Объединенных Арабских Эмиратов. В этом году председателем жюри стала директор московского училища имени Румянцева (Карандаша), академик Академии циркового искусства РФ, кандидат педагогических наук, почетный профессор ЛГАКИ Валентина Савина.

Заместителем председателя жюри выступил директор-художественный руководитель Симферопольского государственного цирка, народный артист Украины Борис Тезиков.

Председатель жюри Валентина Савина рассказала, что в этом году фестиваль посвящен 100-летию российского цирка.

«Самое главное — это творчество, артистизм, и конечно же, трюковая часть, сложенная в образе. Подбор музыки, костюма, то есть образ, который предлагается зрителю, должен соответствовать идее, которую доносят артисты. А жюри оценивает этот уровень. Вот и все», — отметила Савина.

Художественный руководитель-главный режиссер Росгосцирка, заслуженный артист РФ и Грузии Гия Эрадзе рассказал, что был в Луганске 20 лет назад во время гастролей национального коллектива Грузии.

«Я рад, что после тяжелых событий, которые пережил Луганск, цирк восстановлен и работает, что дети и жители Луганска имеют возможность прийти и посмотреть цирковые программы, тем более, здесь проходит международный цирковой фестиваль. Мне очень почетно находиться здесь в качестве члена жюри на этом замечательном фестивале. Атмосфера здесь очень праздничная, нас тепло встретили», — рассказал он.

Гимнасты на ремнях из Москвы Егор и Лючия Сухоруковы рассказали, что готовились к фестивалю около месяца. Воздушные гимнасты из Москвы выиграли гран-при на цирковом фестивале в Луганске.