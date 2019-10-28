Жители многострадальной Славянки снова не могут добраться до своих домов

Жители Кировского района Ленобласти продолжают вести борьбу с чиновниками местной администрации за ремонт единственной дороги, по которой не могут проехать к своим СНТ. В июне Федеральное агентство новостей рассказывало о том, что из-за реконструкции железнодорожного полотна на участке Мга — Кириши и строительства вторых путей состояние автомобильной грунтовой дороги, ведущей к деревне Славянка, пришло в критическое состояние. После расследования, которое провели наши журналисты, руководство РЖД взяло на себя обязательство содержать трассу в нормативном состоянии до окончания работ. Подсыпка грунта и работа грейдера действительно проводятся до сих пор, но с наступлением сезона дождей грунтовка превратилась в непроходимое грязное месиво, в котором застревают автомобили и пешеходы.

«Несмотря на работы, которые проводят РЖД, дорога все хуже и хуже! Вчера была очередная встреча на дороге с чиновниками из администрации. Они всё дорожные карты рисуют, а мы же не по дорожным картам ездим, а по дороге! Выкопали канавы вдоль дороги, и выяснилось, что воде уходить некуда. Люди идут с электрички и просто вязнут в глине», — возмущается местная жительница Елена Рубинштейн.

Люди уже давно мечтают об асфальтированной дороге, но чиновники администрации Кировского муниципального района продолжают им в этом отказывать. В ответе за подписью заместителя главы администрации Евгения Яковлева, который получила Елена Рубинштейн на свой запрос, говорится о том, что дорога действительно находится в ведении администрации, но пользуются ей 25 тысяч человек, проживающих в соседнем Мгинском городском поселении. А жителей Кировского муниципального района официально в Славянке только шесть, так что асфальтировать дорогу для них нецелесообразно.

Этот ответ выглядит довольно странно потому, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, к которому жители Славянки обратились через его официальный Instagram, заявил, что на капитальный ремонт дороги правительство готово выделить субсидию в рамках реализации госпрограмм. Такой же ответ корреспондент ФАН получил в комитете по дорожному хозяйству.

«Область может выделить субсидию для проведения ремонта. Для этого нужна заявка от администрации, где они обоснуют необходимую сумму. Второй момент заключается в следующем — полноценный ремонт дороги должен быть проведен после окончания строительства ветки, иначе трасса снова будет разбита техникой. На время ремонта дорога должна поддерживаться в нормальном состоянии подрядчиком стройки, а администрации как собственнику трассы надо контролировать этот момент. А то ведь портится государственное имущество. Ленавтодор со своей стороны летом не раз оказывал муниципальным коллегам методическую помощь», — отметили областные дорожники.

Но глава Кировского муниципального района Андрей Гардашников, сам ранее занимавший пост заместителя председателя комитета по дорожному хозяйству Ленобласти, в разговоре с ФАН выразил сомнение по поводу реальности такого развития событий.

«В комитете дорожного хозяйства Ленобласти немного лукавят. По предварительным расчетам, чтобы провести реконструкцию одного километра этой дороги, нужно около 50 миллионов. В ней восемь километров, всего, получается, потребуется 400 миллионов рублей. Все вместе муниципалитеты области получают субсидий на миллиард рублей. Эти субсидии идут в том числе и на поддержание существующей сети автомобильных дорог, потому что, если этого не делать, ее состояние будет ухудшаться. А еще надо строить дороги к школам, к больницам, другим социально значимым объектам. А мы, получается, 40% этого бюджета заберем себе? Главы других муниципалитетов будут, мягко говоря, недовольны. Беспокойство жителей понятно, и понятно, что им хочется асфальтобетонную дорогу, но израсходовать на нее такую сумму будет нерационально. Тем более заявки подаются до 15 октября, и уже все поданы».

Кроме того, чиновник утверждает, что состояние дороги не так плохо, как его описывают жители. Фото дороги до начала дождей, сделанное комиссией, действительно сильно отличается от тех, что жители присылают сейчас.

«Муниципалитет постоянно реагирует на просьбы жителей, мы регулярно туда выезжаем. Дорога находится в нормативном состоянии. Проблема в том, что подрядчик РЖД производит перевозку негабаритных материалов. Они дорогу постоянно подсыпают, и сейчас мы с ними достигли договоренности, что, пока заморозки не наступят и дорога не «встанет», они основные работы проводить не будут. Мне специалисты докладывают, что эти договоренности соблюдаются», — говорит Гардашников.

Похоже, при такой позиции местных чиновников вопрос с асфальтированием не решится и в 2020 году, когда РЖД завершат перевозки своих грузов и содержание трассы полностью ляжет на плечи администрации района. А пока жители Славянки с ужасом представляют, что их ждет весной.