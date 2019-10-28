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Российские космонавты впервые за 13 лет наденут американские скафандры

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Российские космонавты впервые за 13 лет наденут американские скафандры

Москва, 28 октября. Российские космонавты Николай Тихонов и Анатолий Иванишин в следующем году могут стать первыми за 13 лет гражданами РФ, которые смогут поработать в открытом космосе в американских скафандрах EMU. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Центре подготовки космонавтов.

«Тихонов и его дублер Иванишин прошли в Соединенных Штатах подготовку к выходу в открытый космос по американской программе полетов, они сертифицированы для работы в американском скафандре», — уточнили в пресс-службе Центра.

Отмечается, что подготовка прошла на тот случай, если произойдет задержка с полетами американских коммерческих космических кораблей, следовательно, и с доставкой астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). В этом случае российский космонавт сможет заменить американского астронавта, сообщает РИА Новости.

Последний раз российский космонавт работал в скафандрах EMU более 10 лет назад. В общей сложности россияне пять раз выходили в космос в американских скафандрах.

Ранее сообщалось, что кандидатов в космонавты в России могут заставить проходить полиграф.

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Источник: РИА Новости
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