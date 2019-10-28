Треть многодетных семей России не знают о предоставляемых им льготам

Москва, 28 октября. Общественная палата России провела опрос среди многодетных семей. Выяснилось, что 35% респондентов не пользуются положенными им льготами и даже не знают о их существовании.

Согласно российскому законодательству многодетные семьи имеют право каждый месяц на одно бесплатное посещение музея, а также льготы на поход в парк, бассейн, спортивный комплекс или зоопарк. Кроме того, они могут получить компенсацию за поход в театр. Однако 65% российских многодетных семей не пользуются данными правами.

Меньше всего многодетные семьи осведомлены о своих правах на бесплатные подарки детям. Этой льготой пользуются лишь 25% опрошенных, 72% впервые услышали о такой практике, а другим респондентам не удается вовремя собрать необходимые документы, пишут «Известия».

Кроме того, подавляющая часть отпрошенных членов многодетных семей не осведомлены о льготах при уплате налога на транспорт, землю и имущество.

Плачевнее ситуация обстоит в сельской местности. К примеру, средства на покупку автомобиля получил только 1% респондентов, 60% не подозревают о такой возможности, а 14% опрошенных вовсе заявили, что в регионах такой льготы нет. Свыше половины сельчан (58%) не пользуются скидками при уплате налогов на имущество.

Напомним, что в сентябре 2019 года правительство РФ утвердило единовременную выплату в размере 450 тысяч рублей для многодетных семей с целью погашения ипотечных кредитов. Получить финансовую помощь могут семьи с ипотекой, у которых третий ребенок родится в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что многодетным отцам в России хотят предоставить право досрочного выхода на пенсию.