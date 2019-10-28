Еще один турецкий военный стал жертвой курдских боевиков в Сирии

Дамаск, 28 октября. Еще один турецкий военнослужащий погиб в результате боевых действий, направленных против бандформирований курдов в районе сирийского города Рас-аль-Айн. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Турции.

Военный получил ранение 26 октября, после чего его эвакуировали в один из госпиталей, расположенных на территории Турции. Врачам не удалось спасти жизнь мужчины, и 27 октября он скончался.

Напомним, 9 октября Анкара начала на северо-востоке Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», целью которой являлся отвод от турецко-сирийской границы курдских радикалов, сотрудничающих с экстремистами из группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Отметим, что вооруженные формирования курдов захватили часть сирийской территории и дискриминировали проживающих в этом районе арабов-суннитов, принуждая их к мобилизации.

22 октября в Сочи состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает «Царьград». По итогам переговоров был подписан меморандум, определяющий дальнейшие действия России и Турции в Сирии. Согласно договоренностям, у границ Турции в Сирийской Арабской Республике (САР) будет сформирована зона безопасности глубиной 30 километров и протяженностью 340 километров, свободная от бандформирований курдов, пишет Infox.ru.

Подразделения военной полиции РФ и сирийской пограничной службы осуществляют патрулирование зоны безопасности и контролируют вывод курдских радикалов. Как сообщает НСН, ранее Минобороны России доставило на российскую авиабазу Хмеймим в САР несколько десятков бронеавтомобилей, которые будут использоваться военной полицией.

1 Организация запрещена на территории РФ.