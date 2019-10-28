Эксперты оценили предложение США укреплять НАТО на юге из-за «российской угрозы»

Москва, 28 октября. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал предложение экс-посла США в России и бывшего заместителя генсекретаря НАТО Александра Вершбоу укреплять НАТО на южных рубежах из-за растущих угроз, в том числе якобы со стороны России.

Напомним, ранее Вершбоу заявил, что РФ, которая может ограничить свободу передвижения НАТО, увеличивает свое военное присутствие в Восточном Средиземноморье и Черном море. Также, по словам американского политика, Россия активно продолжает процесс наращивания инфраструктуры в Сирии. Кроме того, Москвы якобы осуществляет «гибридные» действия в странах региона. Вершбоу указал на то, что может сформироваться коалиция, в состав которой войдут Россия, Китай, Иран и Турция.

По словам Владимира Брутера, Александр Вершбоу говорит исключительно то, что от него хотят услышать, однако он не дает конкретных предложений касательно реальных действий администрации США.

«А она не должна объединять союзников против России, Ирана, Турции и Китая. Потому что эти страны не создают коалиции, они просто пытаются отстоять свое место в мире. Но США хотят только давить. И Вершбоу это подтверждает, обвиняя эти государства без фактов, потому что их в его арсенале нет», — отметил Брутер в беседе с корреспондентом RT.

Эксперт также назвал упреки американского политика в адрес Москвы абсурдными. Как заметил собеседник издания, дестабилизировать ситуацию на Западе — последнее, чего хотела бы РФ. Брутер подчеркнул, что российское руководство продемонстрировало готовность идти на уступки, чтобы этой дестабилизации избежать.

«Мне кажется, что Россия, как и Турция, принимает все возможные меры для того, чтобы сократить доступ беженцев в Европу. Не видеть этого может только человек, который не хочет видеть принципиально. Что касается российской позиции, мы настаиваем на возвращении беженцев в Сирию», — поделился своими мыслями Брутер.

Руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк оценил слова Вершбоу о том, что ведущую роль в укреплении НАТО на юге должна сыграть Италия, которая может стать уникальным посредником между Западом и Россией. Вершбоу назвал Италию «союзником с крупнейшим средиземноморским флотом, расположенном в географическом эпицентре возникновения новых вызовов в сфере безопасности региона». По словам Батюка, Италия действительно сталкивается с вызовами безопасности на юге, однако в данном случае речь идет не о «российской угрозе», а о неконтролируемом потоке мигрантов.

«У Италии свои собственные соображения о том, в чем состоит угроза безопасности для их страны. И боюсь, что взгляды господина Вершбоу на этот счет не найдут понимания в Риме», — объяснил он.

Депутат итальянского парламента Паоло Гримольди в беседе с корреспондентом издания отметил, что усилия «Североатлантического альянса» следует направить на борьбу с исламским терроризмом. Поэтому, как считает эксперт, НАТО должно бороться с «нелегальной миграцией, которую террористы могут использовать в своих интересах».