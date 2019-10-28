Москва, 28 октября. Эксперты Росконтроля протестировали нарезной батон шести марок. Результат исследования появился на сайте Союза потребителей. Как уточнили в ведомстве, хлеб оценили по 40 параметрам.

Оценивалось соответствие продукции заявленной маркировке, в том числе определили наличие улучшителей и консервантов, токсичных соединений и пестицидов.

Кроме того, исследовали основные потребительские свойства — это просеянность, промес и влажность мякиша. Были испытаны батоны марок «Чудесный край», «Хлебный дом», «Черемушки», «Русский хлеб», «Коломенское», «Волжский пекарь».

Росконтроль обнаружил в батоне много сахара и жира. Специалисты не нашли в образцах плесени и признаков болезней хлеба. При этом у нескольких участников эксперимента было обнаружено много жира или же больше сахара, чем необходимо по ГОСТу. Только хлеб марки «Черёмушки» сумел попасть в границы норматива.

В батонах «Хлебный дом» и «Волжский пекарь» было изначально заявлено использование ферментных препаратов амилолитического действия и аскорбиновой кислоты.

Ранее Роскачество заявило, что мультизерновой хлеб полезнее обычного, но предупредило о повышенном содержании в нем соли. Также в ведомстве рассказали, как выбрать «правильный батон». При покупке нарезного батона необходимо обращать внимание на пять показателей качества хлеба: внешний вид, способность быстро восстанавливать форму после легкого нажатия, целостность упаковки и наличие в ней конденсата, состав изделия, дату изготовления и срок годности. Об этом рассказала директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова.

По ее словам, «правильный батон» должен быть продолговато-овальной формы и с ровными надрезами. Не должно быть на нем подрывов и трещин. Цвет качественного батона зависит от его рецептуры и варьируется от светло-золотистого до светло-коричневого.

«На цвет может влиять и соблюдение параметров выпечки. При их нарушении золотистой корочки может и не быть. Однако на предприятиях режимы приготовления хлеба обычно отработаны, поэтому такого быть не должно», — цитирует слова Людмилы Викуловой пресс-служба Роскачества.

Она также отметила, что качественный нарезной батон при легком нажатии на него должен восстанавливать свою форму.