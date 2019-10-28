Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

В СФ рассказали, как Зеленский может «восстановить мир» в Донбассе

32
0 Оставить комментарий

В СФ рассказали, как Зеленский может «восстановить мир» в Донбассе

Москва, 28 октября. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал действия украинской «партии войны», назвав лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого ее представителем.

«На Украине сложилась «партия войны», и Билецкий является ярким представителем этой партии. Они не могут существовать, они не знают, что делать без войны. Поэтому они будут всячески противодействовать мирным процессам, которые происходят в Донбассе», — выразил уверенность российский сенатор.

Он обратил внимание на то, что Киев в настоящее время ничего не может с этим сделать. Цеков указал на то, что ситуация с Билецким свидетельствует о том, что украинское руководство в лице президента Владимира Зеленского и его окружения, которое отвечает за решение военных вопросов, слабое.

Сенатор объяснил, что урегулировать ситуацию в Донбассе удастся лишь в том случае, если глава украинского государства сможет справиться с Билецким и ему подобными, передает радио Sputnik.

Накануне лидер националистического батальона «Азов» Андрей Билецкий обратился к Зеленскому, записав видеосообщение. В нем, в частности, говорится о том, что президент Украины, предпринимая попытки развести войска в Донбассе, «сдает огромную территорию». Кроме того, Билецкий пригрозил Зеленскому перекинуть в Донбасс «тысячу и даже десятки тысяч» бойцов.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться нелегально пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ украинские власти объявили о старте военной кампании против республик Донбасса.

Контактная группа по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины во время заседания в белорусской столице 1 октября согласовала разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Разведение было запланировано на 7 октября и должно было продлиться 30 суток, но Киев уже трижды сорвал разведение.

infox - new
Источник: Радио Sputnik
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров