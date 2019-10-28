В «Останкино» предупредили о возможных сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Москва, 28 октября. «Останкино» предупреждает о возможных сбоях в работе в связи с сокращением штата сотрудников, причиной которого стали неплатежи со стороны Первого канала и его подрядчиков.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на видеообращение генерального директора директора ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» Михаила Шубина, сбои в вещании стали все чаще появляться последние три-четыре года.

«Впервые за 15-летнюю практику последние три-четыре года аварийность стала нарастать, причем лавинообразно. Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра. Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем», — подчеркнул Шубин.

Согласно данным, полученным в пресс-службе Первого канала, вещатель осуществит выплаты согласно пунктам договорного обязательства.

По информации издания, в декабре минувшего года телецентр подавал два иска к Первому каналу на общую сумму 164 миллиона рублей. Задолженность была погашена в январе, все иски «Останкино» отозвало. Телецентр начал сокращать штат в конце августа — было уволено порядка 200 сотрудников.

«Неоднократно выступая в антикризисные годы, я говорил: «Все, что угодно, но людей не трогаем». Мы придерживались этого правила в последние пять лет. Сейчас больше возможностей нет. Мы оставим в телецентре только тех людей, которые напрямую обеспечат его жизнедеятельность и производство», — сказал Шубин.

Отметим, телецентр «Останкино» обеспечивает трансляцию в круглосуточном режиме более ста часов телевизионного эфира. Его работу поддерживают около двух тысяч сотрудников. Услугами телецентра пользуются следующие вещатели: Первый канал, НТВ, «Матч ТВ», «Общественное телевидение России» (ОТР).