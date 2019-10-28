Роскачество дало советы по выбору тыквы

Москва, 28 октября. Роскачество сообщило, какие критерии влияют на качество и свойства тыквы и дало рекомендации для россиян по выбору подходящего растения.

В первую очередь, необходимо обратить внимание на внешний вид тыквы — у плода должна быть плотная корка без повреждений, а также подсушенная плодоножка. Примечательно, что размер и цвет тыквы, по данным экспертов, никак не влияет на ее вкус.

«Половинки тыквы покупать не рекомендуется, так как в данном случае невозможно гарантировать санитарно-гигиеническую безопасность продукта», — подчеркивают специалисты.

В плодах тыквы содержится большое количество сахаров, пектина и каротина, а также калия, кальция и фосфора. Что касается семян, то они также полезны для человека — в них находится большое количество жиров и белков.

Эксперты пришли к выводу, что самым вкусным видом тыквы из трех — крупноплодной, твердокорой и мускатной, является последняя. Ее плоды обладают ярко выраженным дынным ароматом и сладостью. Самый известный сорт мускатной тыквы — «Баттернат».

Твердокорая тыква обычно мелкоплодна, быстро спеет и ее семена крайне вкусны. Мякоть плода жестковата, поэтому эксперты рекомендуют использовать этот вид растения для приготовления супов и пюре.

Плоды крупноплодной тыквы могут достигать нескольких сотен килограмм. Сорт выделяется разнообразной окраской и круглой плодоножкой. В кулинарии такой вид тыквы лучше всего подходит для запекания и приготовления овощных рагу. Кроме того, именно крупноплодная тыква служит главным украшением на Хеллоуин.